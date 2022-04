BBB 22: Dani Calabresa e Paulo Vieira brincam com brothers em retrospectiva 

A dupla de humoristas invadiram a casa mais vigiada do Brasil, e fizeram piadas com os participantes da edição

Dani Calabresa e Paulo Vieira se juntaram e invadiram a casa do “BBB 22” (TV Globo) na grande final do reality, nesta terça-feira (26). A dupla fez uma retrospectiva com os melhores momentos dos brothers que geraram memes fora da “casa mais vigiada do Brasil”.

Os humoristas começaram o VT refazendo a cena em que Tiago Abravanel ficou agachado, perto da cozinha, esperando aparecer algum participante para que ele pudesse assustar. Porém, ninguém apareceu.

Na sequência, Dani alfinetou “A Fazenda” ao ouvir do amigo que a casa estava fedida. “Esse é o cheiro do outro reality que tem cheiro de lhama, curral..”

“Tu não fala da minha ex assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Vacilou na Globo tu cai lá”, rebateu Paulo, “Eu tô com o umbigo tampado e com a pochete do BBB”, afirmou Dani, em referência a Jade que tapava o umbigo para espantar as más energias.

“Quebra alguma coisa nessa casa pra tu vê se não dá demissão!”, disse o humorista, ao relembrar a câmera avaliada em R$ 300 mil, quebrada por Eslovênia em uma das festas.

Em outro momento, Paulo ficou próximo do botão de desistência e relembrou quando Tiago desistiu do programa:

“Não pode criticar o programa, mas quem foi o gênio que teve a ideia de colocar o botão de desistência no Big Brother? Eu entendo, Abravanel. Se o meu vô fosse dono de emissora eu apertava também.. Aliás, se meu avô tivesse o nome limpo, eu já apertava. Tanta gente que a gente rezou para apertar esse botão, hein Brasil?”

Os humoristas brincaram também com a jornalista Renata Lo Prete: “O BBB 23 vai ser apresentado pela Lo Prete.. No dia de jogo da discórdia ela sai tão tarde do programa que ela já deixa o forno da Ana Maria Braga ligado”, zoou Vieira.

Eles não deixaram de alfinetar a dinâmica da casa de vidro. “Veio a Larissa ensinado o Brasil a como fazer uma fake news”, disse o humorista, ao relembrar das histórias contadas pela ex-vidraceira.

“Minha gente, era tudo verdade, esse é o melhor BBB de todos os tempos.. Eu vi inclusive quando o Eli sofreu agressão”, imitou Dani. “Teve isso?”, questionou Paulo. “Teve, antes do balde”, disse Dani, ao relembrar de Naiara Azevedo pisando na mão de Eliezer durante um ao vivo na sala da casa.

A dupla elogiou a performance de Naiara Azevedo no programa e, ao final, Paulo criticou a final envolvendo apenas participantes do time camarote. “Esse ano só tem famoso. R$ 1,5 milhão não faz nem cócegas, será para pagar apenas clareamento”.