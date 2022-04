BBB 22: Brunna Gonçalves reclama após ser cortada da edição do ‘Dia 101’

A dançarina e esposa de Ludmilla fez um desabafo nas redes sociais e afirmou “O editor não vai com a minha cara”

Escolhida pelo público como a “planta” da edição do ano, Brunna Gonçalves criticou a edição do “Dia 101”, programa que reuniu os ex-BBBs novamente na casa e foi exibido na noite de quinta-feira (28).

“Tem gente falando aí: ‘A Brunna é tão planta que nem no 101 ela apareceu’. Acho que o editor não vai com a minha cara mesmo. Fui boicotada até no 101! (risos) Cadê a resposta que dei pro Tadeu quando ele sorteou meu nome, editor? Tô começando a entender porque eu fui tão ‘planta'”, escreveu a ex-bbb no Twitter.

Enquanto assistia ao programa, Brunna também falou sobre a edição no Instagram. “O Tadeu reuniu todo mundo na sala, tirou seis nomes da urna, eu fui das seis e eu fui a única cortada. Não passou a pergunta que ele me fez. Acho que ele [editor] não vai muito com a cara, né? Ele passou o programa todo me cortando e no Dia 101 não podia ser diferente”.

A ex-BBB ainda reclamou que fizeram ela “se maquiar e ficar lá o dia inteiro” para ser cortada.

“Eu até entendo que o programa tenha um tempo certo, não pode deixar tão grande, mas apareceu todo mundo, menos eu. Pelo menos deixasse duas pessoas de fora, pra não ficar tão assim na cara, mas não quiseram, nem disfarçaram”, concluiu Brunna.