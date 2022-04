BBB 22: As comadres estão reunidas! Naiara, Jessi e Lina se encontram

Para o time das ex-bbb’s ficar completo, faltou Natália; As três tiveram o reencontro em um hotel no Rio de Janeiro

Já fora da casa do BBB 22, os encontros dos participantes estão a todo vapor. Desta vez, a reunião foi entre as “comadres”: Naiara Azevedo reencontrou as amigas Linn da Quebrada e Jessilane, em um hotel no Rio de Janeiro.

A cantora foi aos quartos das aliadas e mostrou detalhes das visitas em seu perfil do Instagram. Ao rever a professora de Biologia, “Nanacita” brincou sobre a fama de “fofoqueira” da sister na casa. “Vocês não sabem onde eu estou e como vim parar aqui! Estou no quarto da boca de sacola”, disse a cantora.

“Encontro de milhões e milhões”, brincou Jessilane, ao receber visita de Naiara Azevedo. A cantora seguiu “alfinetando” a amiga: “Você conversa demais”. “É o meu jeitinho meiga de ser, vocês sabem”, respondeu Jessi.

A dona do hit “50 Reais”, ainda aproveitou para entregar à professora um mimo que havia recebido de um fã-clube das “comadres”. O presente era uma xícara, que trazia uma ilustração do quarteto, composto por elas e Natália Deodato. ” A nossa foto, amiga! Amei, que tudo”, agradeceu a professora.

Naiara também passou no quarto de Linn, que se arrumava para o aniversário de Ludmilla. Emocionadas, as cantoras se abraçaram e comemoram o momento. “Ai, amiga…Que delícia! Ela veio de chapeuzinho disfarçada”, brincou Lina.

A sertaneja compartilhou um clique do trio reunido, citando também a designer de unhas, que não estava presente. “Faltou a Natália”, escreveu ela.