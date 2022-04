BBB 22: Clima esquenta e Jade dá selinho em P.A.

Durante reencontro de participantes do BBB 22, Paulo André e Jade trocaram olhares e se aproximaram até que o selinho aconteceu

No dia 101 do Big Brother Brasil 22 (Globo), o reencontro entre Jade Picon e Paulo André começou com provocações. Até que a influenciadora não resistiu e deu um selinho no atleta.

O apresentador do reality, Tadeu Schmidt, perguntou como foi o reencontro. “Foi legal reencontrar ela, foi o nosso primeiro contato. Rolou um beijinho, uma resenha”, disse P.A.

“Eu estava morrendo de saudades dele. É uma pessoa muito especial, ele é um amigo que fez meus dias leves e divertidos. Mas vamos ver”, comentou Jade.

Nesta quinta (29), foi transmitido o Dia 101 do programa, numa dinâmica que reuniu todos os participantes da temporada, com exceção de Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente e ainda se recupera.