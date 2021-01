BBB 21 terá humorista Rhudson Victor na apresentação da #RedeBBB

PUBLICIDADE

O humorista Rhudson Victor é o novo integrante da equipe que comanda o #RedeBBB, do Big Brother Brasil, cuja 21ª edição começa no próximo dia 25 de janeiro. Ele irá fazer parte do time composto pela jornalista Ana Clara, ex-participante do BBB 18 e pela modelo Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17, que comandam todos os programas nas plataformas digitais oficiais do reality.

Rhudson diz que já pensou em participar do programa, porém, ser convidado para trabalhar como apresentador foi uma grande e feliz surpresa. “Quando eu recebi o convite para ser apresentador da #RedeBBB, eu fiquei sem acreditar. Aconteceu dez vezes melhor do que eu imaginei.”

O influenciador digital ganhou destaque na internet ao publicar vídeos bem-humorados sobre o seu cotidiano nas redes sociais. Nascido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi aos 14 anos que Rhudson decidiu que iria trabalhar com humor. Ele assistia a vídeos de apresentações de stand-up comedy no YouTube, que serviram de inspiração para o início de sua carreira.

Antes de chegar aos palcos, o humorista chegou a cursar faculdade de história, trabalhou em um supermercado e foi aprovado em um concurso militar, uma carreira que agradava a sua família. Mas aos 20 anos, ele desistiu desses outros planos para viver do humor.

Rhudson Victor já trabalhou em programas como É de Casa (Globo), abriu shows para grandes comediantes do Brasil e durante um ano trabalhou apresentando um show solo de stand-up comedy em São Paulo. A Globo anunciou nesta sexta-feira (15), em seu Instagram, a participação do humorista. A nova edição tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert.

