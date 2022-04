Batman (2022) pode quebrar tradição do Oscar – entenda!

O ano de 2022 foi um marco gritante para a indústria do cinema: o relaxamento das medidas de isolamento graças à pandemia finalmente significaram o retorno do público ao cinema, e o lançamento de sucesso de Batman renovou não somente a franquia mas também o interesse em filmes de super herói.

A Academia do Oscar também passou por um grande evento: o tapa de Will Smith em Chris Rock disparou as discussões do público sobre a premiação, sobre as escolhas da Academia, e sobre Hollywood como um todo.

E o momento não poderia ser melhor: a figura dos super heróis, clássicos desde os primeiros quadrinhos, representa a esperança, a proteção, a possibilidade de escapar dos problemas reais em um mundo fantástico. Em especial, o Batman sempre foi conhecido por mesclar o típico papel dos heróis com discussões sérias sobre o bem e mal, a solidão, o conceito de justiça, a corrupção, entre tantos outros temas considerados pesados. Nenhum filme dedicado exclusivamente a este universo sombrio de Gotham foi lançado desde o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em 2012, por isso, a pressão do público para que o lançamento fosse de extrema qualidade era enorme – e ao que parece, o filme ultrapassou essas expectativas, com uma estreia que já gerou discussões pelos internautas, sucesso com a críticas, teorias da conspiração, expectativa para o restante da trilogia e até mesmo uma possível indicação ao Oscar.

A volta de Batman ao cinema

Em contraste aos outros lançamentos da DC, o lançamento desta nova trilogia de Batman não faz parte do universo cinematográfico sendo desenvolvido pela empresa, ao invés disso, trata-se de uma renovação do universo de Gotham e a abertura de um caminho para o retorno de diversos personagens clássicos de Batman e uma nova história para o herói, sendo esta a nova base para futuros lançamentos. Uma compilação da ExpressVPN já circula relembrando todos os personagens que ainda esperamos encontrar nos próximos filmes, e o que os torna tão especiais. Um deles, inclusive, participou como um easter egg no filme.

Outra característica deste lançamento que chama atenção é a escolha do elenco, temos a direção de Matt Reeves e atuação de Robert Pattinson como Batman, figura que gerou polêmica por seu papel principal como vampiro na franquia Crepúsculo, Paul Dano como Charada, e Zoë Kravitz como Mulher-Gato – além de uma participação secreta que deverá ser escutada pelos fãs na sala de cinema, preste atenção para cada voz durante o filme e tente adivinhar quem poderá aparecer em sua sequência.

Dano, em especial, ganhou destaque por sua dedicação extrema ao papel de Charada, comentando para a mídia:

“Há uma sequência com o personagem de Peter Sarsgaard [Gil Colson]” Isso foi intenso. Houve algumas noites em que eu provavelmente não dormi tão bem quanto eu gostaria apenas porque foi um pouco difícil sair desse personagem. É preciso muita energia para chegar lá. E então você quase tem que sustentá-lo quando está lá, porque subir e descer é meio difícil.”

Indicação ao Oscar?

Julgando pelas análises publicadas e redes sociais, a reação inicial do público ao filme foram um misto entre análises positivas e negativas, mas quanto mais o tempo passou e o filme foi assistido, ficou claro que seu sucesso e boa recepção são inegáveis – com faturamento de mais de R$ 650 milhões, o filme é a segunda maior bilheteria do cinema desde 2017, e já acumula uma série de reviews entusiasmadas com a nova direção escolhida para o Homem-Morcego. A mídia especializada também exaltou diversos aspectos da obra, desde a cinematografia perfeitamente alinhada com o tom escuro de Gotham tanto quanto as escolhas para o roteiro.

Mas além de tudo isso, o aspecto mais surpreendente de seu sucesso foi com toda certeza a atuação de Robert Pattinson, cotado para o Oscar de 2023, eleita por muitos críticos como a melhor representação de Bruce Wayne no cinema. A especulação sobre a possível premiação é um importante sinal pois, normalmente, a academia do Oscar evita premiar filmes de super herói que, em geral, são consideradas produções “levianas” para o grau intelectual dos jurados – Batman pretende entrar na seleta lista de filmes capazes de usurpar as expectativas da Academia.

Todos esses sinais mostram que Batman (2022) prepara o caminho para futuros lançamentos incríveis na franquia, com atuação e direção dignas do universo Batman, e grande possibilidade de participação nas premiações mais importantes da indústria cinematográfica. Agora só resta a recomendação de ir ao cinema e assistir Batman o mais rápido possível – e ficar de olho na cena secreta pós créditos, que dessa vez inclui um experimento interativo surpreendente.