Autoras de Brasília são homenageadas no I Sarau Mulheres Eternas

Sarau será no Museu de Arte de Brasília e tem entrada gratuita. Evento reúne música, literatura e artes plásticas

Juliana Weizel

(Agência Ceub / Jornal de Brasília)

No Dia Internacional das Mulheres (8/3), o Museu de Arte de Brasília (MAB) abrigará um evento poético e artístico, com um olhar sobre o feminino, o 1º Sarau Mulheres Eternas. A entrada é livre.



O sarau conta com apresentação musical, leitura de poesia, cânticos indígenas, exposição visual e pré-lançamento de livro.

Com abertura às 19h, o visitante pode ir ao hall de entrada do MAB para conferir as 38 telas do artista visual Manu Militão, que retratam as mulheres e o seu impacto histórico-social.



Outra atração é o pré-lançamento do “Re-versos: a poesia feminina de Brasília”, da escritora Sandra Araújo.



Em continuidade à segunda edição do “Mulheres Eternas”, que aconteceu em agosto do ano passado, o sarau inaugura, nesta quarta, uma nova etapa do evento, ainda com objetivo de eternizar a contribuição das mulheres.

A organização busca, independente do tema, dar protagonismo a essa parcela da sociedade e proporcionar ao público reflexões e encantamento.

Música no sarau

O I Sarau Mulheres Eternas tem cinco atividades durante as duas horas de evento, apresentando nomes da cena brasiliense como as cantoras Lídia Dallet, Ana Maria e Cacique Tanoné.



A origem do sarau nasceu da perspectiva de dar lugar ao cotidiano, que é, sobretudo, segundo a organização do evento, “a matéria da poesia de mulheres que nasceram em Brasília ou que adotaram a cidade como lugar de viver”.

Sem restrições de época ou sentimentos, os fenômenos da vida estão registrados nesse encontro. A arte e a capital brasileira se juntam nessa homenagem às mulheres.



