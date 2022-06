Autora de Harry Potter cai em trote em que russos se passam por Zelenski

Os dois já fizeram outros trotes com celebridades como Elton John, Billie Eilish, Kamala Harris, Bernie Sanders e George W. Bush

J.K. Rowling, a autora da série “Harry Potter”, caiu em uma pegadinha de uma dupla de comediantes russos que a fez acreditar estar conversando com o presidente ucraniano Volodimir Zelenski por uma chamada de vídeo.

A dupla de comediantes Vladimir Kuznetsov e Alexei Stoliarov –conhecidos como Vovan e Lexus– preparou uma reunião virtual onde o político falaria apenas pelo canal de áudio, e em inglês. Os dois já fizeram outros trotes com celebridades como Elton John, Billie Eilish, Kamala Harris, Bernie Sanders e George W. Bush.

O vídeo foi descoberto pelo portal The Rowling Library na terça-feira, mas chegou a ser exibido pela dupla durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo na semana passada, afirma a agência de notícias russa Tass.

Nele, a autora que faz ações de caridade para a Ucrânia, é chamada de “a maior escritora de todos os tempos”, enquanto é questionada, por exemplo, por que a cicatriz de Harry Potter parece um Z –letra que virou símbolo de apoio aos invasores russos na Ucrânia. Seriamente, ela responde que vai verificar isso e preparar alguma defesa nas redes sociais, considerando uma possível retaliação. O interlocutor ainda pergunta se ela mudaria o símbolo para um tridente ucraniano.

A dupla ainda aproveitou alguns pontos sensíveis da autora, que é acusada pela comunidade LGBTQIA+ de transfobia por seus frequentes comentários negativos sobre pessoas transgênero. Nisso, os comediantes a pressionaram para saber se o bruxo Dumbledore era realmente gay, querendo saber com quem ele dormiu –”espero que não com um transgênero”, acrescentaram. Inventaram ainda que soldados estariam escrevendo o feitiço mortal da série, “Avada Kedavra”, em mísseis.

Uma porta-voz da autora chamou o caso de “desagradável”. “J.K. Rowling foi abordada para falar sobre seu extenso trabalho de caridade na Ucrânia, apoiando crianças e famílias que foram afetadas pelo atual conflito na região. O vídeo, que foi editado, é uma representação distorcida da conversa”, declarou.

Os comediantes ainda abriram a câmera por um momento, para apresentar uma suposta “Ordem da Fênix Ucraniana”, com três idosos com camisetas com a inscrição “Somente Putin!” em russo –o que Rowling não pode compreender na hora. Ao final, o falso Zelenski pediu um cumprimento para os escritores russos favoritos deles –Vovan e Lexus.