Atriz lésbica de ‘Bridgerton’ foi aconselhada por diretora a ‘ficar no armário’

Golda Rosheuvel afirmou em podcast que prefere perder o emprego a trabalhar em uma indústria que não a aceita

Golda Rosheuvel, atriz que estrela “Bridgerton” foi aconselhada no início da sua carreira a não revelar sua sexualidade publicamente por uma diretora lésbica. Segundo contou ao podcast Just for Variety, a estrela que interpreta a rainha Charlotte na série da Netflix ouviu de uma colega que ao “sair do armário em entrevistas” ela “poderia arruinar a carreira como atriz”.

“Prefiro perder um emprego do que não ser fiel a quem sou. Prefiro não trabalhar em uma indústria que não me aceita”, rebateu a artista. “Simplesmente não foi assim que fui criada. E ainda ela sendo uma diretora mulher e lésbica, eu fiquei tipo, ‘eu não entendo esse conselho.’ Aquilo me chocou.”

Rosheuvel, que teve uma larga experiência como atriz de teatro no Reino Unido antes de “Bridgerton” será homenageada no sábado (30) com o Prêmio Igualdade da Human Rights Campaign, maior grupo de defesa e de lobby dos direitos civis LGBTQIA+ nos Estados Unidos.

“Assumo isso com orgulho”, disse ela. “Minha sexualidade é muito importante para mim em termos de existenciais, de saber que sou importante. Eu sou tão importante quanto qualquer um no planeta”.

Ela ainda lembrou um conselho recorrente de sua namorada, a escritora Shireen Mula: “O simples fato de você estar na tela, o simples fato de você estar em ‘Bridgerton’ como uma negra, birracial, cis-gênero, lésbica interpretando a primeira rainha negra da Inglaterra, só o fato de você estar lá é imenso.'”

Lançada no final de 2020, a primeira temporada de “Bridgerton”, série baseada nos livros de Julia Quinn, surpreendeu ao escalar um elenco multirracial para interpretar aristocratas ingleses do século 18, e se tornou um dos maiores sucessos da plataforma.

Cada safra aborda um membro do clã que dá nome ao programa. O protagonista da segunda temporada, que estreou no final de março, é Lord Anthony Bridgerton, vivido por Jonathan Bailey, que procura pela esposa ideal.