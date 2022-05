Ator argelino morre horas antes de exibir seu filme no Festival de Cannes

“A cena da arte perdeu um dos seus representantes proeminentes. Ele deixa para trás um legado teatral e cinematográfico artístico”, escreveu o ministro da Cultura da Argélia, Sourieh Molougi

O ator argelino Ahmed Benaissa morreu aos 78 anos nesta sexta-feira, horas antes de seu último filme, “Sons of Ramses”, ser exibido no Festival de Cannes. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cultura da Argélia.

O ator enfrentava uma doença prolongada. A distribuidora do filme no mercado internacional, a MK2 Films, afirmou por meio de uma publicação no Twitter que a exibição do longa em Cannes desta noite será dedicada a Benaissa. Ele interpreta um papel importante na trama, como o pai de Ramses.

“Estou profundamente triste pela morte repentina de Ahmed Benaissa. O filme não existiria sem ele, e palavras não conseguem expressar nossa dor ao exibir o filme em Cannes hoje”, declarou em nota à imprensa Clement Cogitore, diretor de “Sons of Ramses”.

Nascido na Argélia em 1944, ele se mudou para Paris, na França, onde estudou na Escola Nacional de Teatro. Tendo feito diversos filmes e peças teatrais ao longo da carreira, Benaissa começou no cinema com “Étoile aux Dents ou Poulou le Magnifique”, dirigido por Derri Berkani e lançado em 1971.

Posteriormente ainda viria a atuar em filmes como “Inimigos Íntimos”, indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2018.

“A cena da arte perdeu um dos seus representantes proeminentes. Ele deixa para trás um legado teatral e cinematográfico artístico”, escreveu o ministro da Cultura da Argélia, Sourieh Molougi, em homenagem ao artista.

“Ficamos cientes da morte repentina de Ahmed Benaissa. Todos os nossos pêsames à sua família e amados”, afirmaram em nota conjunta as produtoras e distribuidoras MK2 , Kazak e Diaphana, responsáveis por “Sons of Ramses” em Cannes.