Acessar, ao menos, uma plataforma de streaming tornou-se rotina no dia a dia dos brasileiros. Além disso, os serviços de streaming impulsionam o mercado musical brasileiro.

Nesse sentido, veja agora as melhores plataformas deste serviço disponíveis no país.

Atualmente, é possível acessar diferentes conteúdos através do tablet, celular, computador ou até mesmo via Smart TV.

Desse modo, no post de hoje iremos te mostrar as 8 melhores plataformas de streaming no Brasil. Logo, você poderá decidir em qual delas vai investir em 2022. Acompanhe a matéria na íntegra abaixo e tenha uma excelente leitura!

Plataforma de streaming e sua facilidade para o usuário

Antes de mais nada, precisamos destacar que o sucesso de uma plataforma de streaming se dá por vários motivos. Os principais deles são os seguintes:

A usabilidade é imprescindível. Assim, o serviço precisa ser simples e os painéis, telas e interface precisam ser de fácil acesso;

Ademais, o preço deve ser justo. Afinal, ninguém quer pagar caro pela utilização dos serviços;

Sob o mesmo ponto de vista, cada vez mais pessoas avaliam o custo benefício antes de fazer uma assinatura de qualquer plataforma que oferece serviço de streaming;

Além disso, também é importante que a interface seja intuitiva e funcional. Bem como, as legendas de filmes e séries também precisam estar disponíveis e ser de fácil leitura.

Conheça agora as 8 melhores plataformas de streaming disponíveis no país

Abaixo você verá as 8 plataformas de streaming mais acessadas e famosas do Brasil. Desse modo, poderá escolher a melhor opção para assinar em 2022 e se divertir muito com esse tipo de entretenimento. Continue conosco!

Globoplay

Primeiramente, vamos falar da plataforma de streaming do Grupo Globo, que é o Globoplay. Atualmente, é possível assinar o plano mais simples dessa plataforma por cerca de R$27,90 por mês.

Com essa plataforma você tem acesso a um vasto catálogo que inclui diversas produções da Globo, como novelas, minisséries e até mesmo filmes.

Ademais, com esse serviço você pode ver séries de sucesso internacional, como The Good Doctor e The Handmaid’s Tale.

Além disso, é possível conferir matérias especiais do Fantástico, Jornal Nacional, Globo Repórter, dentre outros conteúdos jornalísticos da emissora.

Netflix

A Netflix existe no Brasil desde 2011 e de lá para cá, angariou milhões de clientes no país. Essa é a plataforma de serviço de streaming mais acessada e popular de todo o Brasil. Seja para quem gosta de filmes de ação, desenho para a criançada ou para maratonar os melhores filmes de terror da Netflix a plataforma é sem dúvidas uma das melhores.

A plataforma investe pesado em produções nacionais. Assim sendo, destaca-se “Coisa Mais Linda” e “3%”.

É possível ter uma assinatura básica ou premium. Por fim, saiba que a Netflix é muito elogiada pela sua usabilidade e também pela sua interface super funcional e intuitiva.

Looke

O Looke é uma plataforma de streaming que permite que você tenha com uma assinatura acesso a um catálogo imenso de filmes, produções sobre esportes, etc.

No entanto, você também pode alugar de forma totalmente digital alguns longas-metragens. Nesse sentido, os filmes costumam variar de preço, mas custam a partir de R$14,90.

Além disso, essa plataforma também oferece serviços de streaming para games como o Facebook Gaming, Twitch e NimoTV. Ademais, permite ainda acesso a serviços de música, como o Deezer e o Spotify.

Amazon Prime Video

Outro serviço de streaming muito famoso no país, é o Amazon Prime Video. Essa plataforma permite assinatura mensal e anual.

Ademais, assim como a sua principal concorrente, a Netflix, oferece um período de teste gratuito por um mês.

Seu preço é muito acessível e gira em torno de R$9,90 mensais. Além disso, possui um vasto catálogo de títulos com filmes, séries, reality shows, etc.

No entanto, deixa a desejar quando o assunto é a interface (que é pouco intuitiva).

Telecine Play

Se você é assinante de TV a cabo pode contar com a plataforma de streaming do Telecine, que é o Telecine Play.

Com ele, você pode conferir os títulos do Telecine no seu smartphone iOS, Android ou até mesmo através do seu notebook ou computador.

Os valores de assinatura da plataforma variam de acordo com o seu pacote de TV a cabo.

Disney+

Outra plataforma muito famosa no Brasil e que se tornou bastante aclamada pelo público é a Disney+.

Assim sendo, saiba que a Disney+ possui ótimas produções e tem uma interface bastante funcional, bem como, intuitiva.

Seus principais sucessos são: Loki, Soldado Invernal, Wanda Vision dentre outros lançamentos incríveis.

Entretanto, seu preço é relativamente salgado. Por isso, ainda não é tão popular no nosso país como a Amazon Prime Video e a Netflix.

NetMovies

A NetMovies é um canal do YouTube que se tornou uma plataforma que oferece serviço de streaming.

Lá você consegue por um preço acessível acesso a um catálogo imenso de filmes e também de documentários.

Além disso, essa plataforma oferece uma mistura entre filmes recém-lançados e também clássicos. Em síntese, é uma ótima pedida para toda a família!

HBO Go

Por último, não podemos deixar de falar da HBO Go. Essa plataforma possui vários sucessos como Chernobyl, Big Little Lies, Euphoria e, claro, o seu carro-chefe que é a série Game of Thrones.

O preço da assinatura da HBO Go é relativamente alto (em alguns de seus pacotes). Contudo, trata-se de um dos serviços de streaming mais elogiados do Brasil, seja pelas legendas, como também pela usabilidade da plataforma e interface intuitiva.

Dica bônus para os fãs de anime: Crunchyroll

Se você é fã de anime não pode deixar de conhecer a Crunchyroll. Essa plataforma de serviço de streaming é totalmente voltada para os fãs desse tipo de entretenimento.

Afinal, com ela você terá acesso a muitas temporadas de animações japonesas, bem como, poderá conferir os lançamentos desse tipo de produção.

O futuro é o streaming

Conforme você pode ver no nosso artigo de hoje, existem muitas plataformas de streaming disponíveis no país e falamos apenas das outras melhores!

No entanto, existem outras várias como o PlayPlus, Viki e Crackle. E aí, você assina alguma plataforma de streaming? Se sim, conte pra gente nos comentários qual é a sua predileta e compartilhe este conteúdo com os seus amigos nas redes sociais.