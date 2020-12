Artistas de Brasília integram mostra em galeria carioca

PUBLICIDADE

Os artistas Josafá Neves (Gama, Brasília, 1971) e Christus Nóbrega (paraibano de João Pessoa, nascido em 1976, e radicado em Brasília) participarão da exposição “Sempre é de novo a primeira vez”, que será inaugurada no dia 12 de dezembro de 2020, na Danielian Galeria, no Rio de Janeiro.

Com curadora de Marcus Lontra Costa, diretor artístico do espaço de arte na Gávea, zona sul do Rio, tendo como curador-adjunto Rafael Peixoto, o título da exposição é retirado de um verso da música “Anna Bella”, de Antonio Cícero e Marina Lima, lançada em 2006. Na canção, a dupla de irmãos descreve uma conversa imaginária com Anna Bella Geiger, considera por Lontra como “a mais importante artista brasileira viva”.

Do artista Josafá Neves estarão as obras “Oxaguian”, “Xangô” e “Iemanjá” (2020), que para os curadores “através das questões espirituais de matrizes africanas, trata o corpo como espaço sagrado de ação e de resistência”.

Christus Nóbrega terá exposta uma obra da “Série Labirinto – Tia Ione” (2017). Os curadores explicam que seus trabalhos “resgatam fotografias que, costuradas e puídas, surgem como farrapos de memórias”.

São onze artistas, “de diferentes linguagens, campos poéticos, gerações e regiões do país”: Anna Bella Geiger, Carlos Vergara, Nelly Gutmacher e Manfredo de Souzanetto – “que já fazem parte da história da arte brasileira”, salientam – Marçal Athayde (1962), Josafá Neves (1971), Geraldo Marcolini (1969), Christus Nóbrega (1976) e Fernando Lindote (1960), representados pela galeria, e de Jorge Guinle (1947-1987) e Glauco Rodrigues (1929-2004), de quem a Danelian é responsável por seus legados artísticos. Os curadores destacam que a exposição estabelece “diálogos e conversas curatoriais entre muitas áreas da produção artística atual brasileira”, afirmam.

A Danielian Galeria seguirá todo o protocolo de proteção contra o covid.