Arthur Aguiar anuncia pausa nas redes sociais

O campeão do BBB 22 comunicou sua decisão ao seus seguidores e agradeceu por tudo que os fãs fizeram durante o programa

Arthur Aguiar, vencedor do Big Brother Brasil 22 (Globo), surpreendeu os fãs ao anunciar na noite desta segunda (9) uma pausa nas redes sociais por alguns dias. A decisão acontece após Maíra Cardi, esposa do ator, se afastar das mídias sociais após sofrer ameaças.

Aguiar agradeceu aos fãs por tudo o que fizeram por ele durante o reality e disse que na volta tem novidades para contar. “Ficarei alguns dias ausente daqui para que eu possa ficar 100% com a minha família e aproveitar ao máximo o meu tempo com eles. Isso vai ser fundamental para que eu possa voltar com tudo e entregar o meu melhor para vocês.”

O ator agradeceu a esposa destacando que ela o defendeu enquanto ele estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. Segundo ele, Maíra largou tudo o que estava fazendo para cuidar das coisas dele. “Esse título de campeão do BBB 22 é nosso! Eu faço questão de dividir com você.”

Aguiar afirmou que ouve muito das pessoas que sua esposa foi surreal fora da casa do BBB. “Sempre que eu ouço isso eu concordo e agradeço por ter o privilégio de poder conviver com vocês todos os dias e ter você como minha esposa.”

Ele falou ainda que sem os seus fãs, chamados por ele de pontos de luz e de pãezinhos, não teria vencido o reality. “Meus pontos de luz, minha padaria, já, já, eu estou de volta, espero que vocês ainda estejam aqui me esperando. Amo vocês! Sem vocês, nada seria possível!”