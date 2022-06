Apresentador faz piada homofóbica contra Richarlyson após ex-jogador se declarar bissexual

Ex-atleta de São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira, o hoje comentarista Richarlyson assumiu bissexualidade recentemente

Após o ex-jogador e comentarista Richarlyson se declarar bissexual, o apresentador da TV Bandeirantes no Paraná Ender Love fez piada de cunho homofóbico contra o ex-atleta.

Ender Love, que apresenta o programa Vida Alheia, comentou a notícia dizendo: “Essa história de bissexual aqui… no mínimo é bicha, né?!”, disse.

O âncora disse ainda que não acredita em bissexualidade. Em seguida, Ender também ‘brincou’ com o São Paulo, clube que Richarlyson defendeu por anos. “A única torcida que não briga é a do São Paulo, porque, ao invés de brincar, eles ficam vendendo Mary Kay, Jequiti e Avon na arquibancada.”

Assista:

“Essa história de bissexual, no mínimo é bicha, né? Bicha! Ah, Richarlyson, para”



“A única torcida do Brasil que não briga é a do São Paulo, porque ao invés de brigar, eles ficam vendendo Mary Kay, Jequiti e Avon na arquibancada” pic.twitter.com/37IahdFe1b — Ricardo S (@RickSouza) June 24, 2022

No Twitter, usuários reprovaram a postura. “Inimigo do humor”, tuitou um internauta. “Imagina se prestar a esse papelão… se valendo de homofobia para fazer humor”, declarou outro.

“Cara, eu sou normal”

Richarlyson falou pela primeira vez sobre bissexualidade – atração romântica ou sexual voltada tanto a homens e mulheres, ou por mais de um sexo ou gênero. “A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: ‘Richarlyson é bissexual’. E o meme já vem pronto. Dirão: ‘Nossa, mas jura? Eu nem imaginava’. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada”, disse o comentarista em entrevista ao podcast ‘Nos Armários dos Vestiários’.

“Vai pintar uma manchete que o Richarlyson falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso”, acrescentou. Richarlyson se tornou o primeiro jogador que atuou na Série A do Campeonato Brasileiro e na seleção a falar sobre o tema abertamente.