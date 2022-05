Após polêmica com Juliette, Samantha Schmütz viaja a Cannes para ‘encontrar arte’

A atriz compartilhou um pouco de sua viagem nas redes sociais, logo depois da troca de farpas com Juliette

Samantha Schmütz, após se envolver em uma troca de farpas com a cantora e ex-BBB Juliette Freire, viajou a Cannes, na França. Ela tem utilizado as redes sociais para compartilhar sua rotina, e seus seguidores acreditam que muitos dos conteúdos publicados se referem à mais recente briga com a cantora.

Após ter publicado em suas redes sociais um comentário perguntando se Juliette seria de fato uma artista e ser criticada pelos fãs da cantora, Schmütz publicou nesta segunda (16) um Stories, no Instagram, contendo uma selfie dentro de um avião na qual ela escreveu: “Indo encontrar arte em…”.

“Em Cannes estudando cinema direto da fonte”, ela publicou em outro Stories nesta terça (17). Em outra publicação, a atriz fez uma fotografia de um frasco de “eau de bouche”, um enxaguante bucal francês, numa possível indicação de que ela teria se arrependido da polêmica.

O caso começou quando Juliette Freire esteve presente entre as convidadas do programa Altas Horas, da Globo, no último sábado (14). Justificando manifestações políticas por parte de artistas, a cantora disse que sente a obrigação de participar de tudo o que se reflete na sociedade. No Twitter, Schmütz escreveu “acho ótimo ela se posicionar, mas ela é artista?” e, em seguida, apagou a publicação. A polêmica se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras.

Em resposta à atriz, a ex-BBB escreveu nesta terça (17) que “a arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo”. “Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… É tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade”, disse Juliette. “Então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa.”

A cantora tem recebido apoio de personalidades como a atriz Alice Wegmann, que escreveu nas redes sociais “não é porque alguém não gosta da arte de uma pessoa que isso faz ela não ser artista, Juliette é artista”. A irmã do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, também se posicionou ao lado da cantora dizendo que “ser artista é uma construção, é um processo e todos começam por algum lugar, não importa o tempo, o que importa é como se faz e o que se conquista”.

Depois de vencer a edição de 2021 do Big Brother Brasil, Juliette apostou na carreira musical e lançou seu primeiro EP em setembro do ano passado e agora está em turnê com seus shows.