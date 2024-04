Após levar fora de Giovanna na casa, MC Bin Laden diz que está saindo com ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

MC Bin Laden -que agora assina artisticamente com MC Binn- e Giovanna parecem ter dado uma nova chance ao romance vivido no BBB 24. O funkeiro contou que vem saindo com a nutricionista, eliminada no último domingo (7).

Segundo Binn, Tadeu Schmidt ajudou o funkeiro a se reaproximar de Giovanna -que havia posto um fim na relação- após a sua saída. “Quando ela saiu [do BBB, no domingo], o Tadeu deu a deixa e falou para ela: ‘Ele tá no Rio, hein’… O Tadeu me fortaleceu”, disse ele à revista Quem.

O encontro, aparentemente, aconteceu e rendeu evolução no relacionamento: “As coisas estão evoluindo. Está favorável. Repetimos a cena do dia da Ivete”, disse, referindo-se ao beijo que trocaram na noite em que Ivete Sangalo se apresentou no BBB 24.

“Não vou mentir que curti ficar com a Giovanna. A Giovanna é uma mina cheirosa”, disse ele. Ao contrário do funkeiro, a mineira disse, no café da manhã com Ana Maria Braga, que os dois continuariam amigos.

O funkeiro ainda contou que ouviu o ronco da mineira no programa: “Foi só uma vez, quando ela estava vestida com a roupa do Rato”, disse, citando o traje de um dos castigos do monstro da edição. “No quarto Gnomo, quem ganhava no ronco era o Rodriguinho.”