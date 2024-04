Após fracasso, Globo reage com ‘Família é Tudo’ e sobe números no horário das sete

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

No ar desde o início de março no horário das sete da Globo, “Família é Tudo” está começando a cair nas graças do público. A trama tem conseguido crescer os índices da faixa em todo o Brasil.

Segundo dados da Grande São Paulo, obtidos pelo F5, a trama protagonizada por Nathalia Dill e Renato Goés conseguiu seu recorde de audiência semanal na semana passada, com 21 pontos na capital paulista. Cada ponto equivale a 193 mil telespectadores.

No último dia 26, a produção conseguiu 23 pontos. A Globo não via índices como este no horário desde a primeira semana de “Fuzuê” (2023), que foi bem ao herdar a audiência do sucesso de “Vai na Fé” (2023).

Os índices também começaram a reagir no Rio de Janeiro e em Salvador (BA), capitais importantes em números para a Globo, e que ajudam a dimensionar os índices nacionalmente.

Desde o início, nas duas capitais, o folhetim tem marcado médias de 25 pontos. É dois pontos acima do que “Fuzuê” conseguia nas suas últimas quatro semanas.

A expectativa é de que, ainda em abril, “Família é Tudo” consiga ampliar ainda mais seus números, já que o horário nobre da Globo será impulsionado como um todo pela reta final do BBB 24 e de “Elas por Elas” no horário das seis.

Outro ponto positivo é que, no Globoplay, “Família é Tudo” também demonstra aceitação. A trama entrou no TOP 10 dos produtos mais consumidos da plataforma, algo que sua antecessora nunca conseguiu em sua trajetória.