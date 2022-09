Após crítica de Michelle Bolsonaro, Kanye West aprova look de Marquezine

O look elogiado pelo artista foi o mesmo criticado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, que chamou Marquezine de “feia e vulgar”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Kanye West, 45, compartilhou fotos de Bruna Marquezine, 27, nos Stories do Instagram. Os dois se encontraram nesta segunda-feira (26), em Londres, no desfile que apresentou a coleção de verão 2023 da Burberry.

Segundo a Vogue Brasil, o rapper teria elogiado o visual da atriz, que apostou em um vestido preto transparente com recortes nos braços e na lateral das pernas, em que era possível avistar seu biquíni preto. Bruna também usou brincos no formato de laços. “Seu vestido é lindo”, teria dito Kanye.

Agora, ele reforçou o elogio, compartilhando as imagens da atriz de “Besouro Azul” (DC Comics) para seus mais de 17 milhões de seguidores.