Após briga, Rogério e Baronesa, pais de MC Gui, deixam Power Couple

A madrugada foi marcada por uma briga que envolveu todos os participantes, após a eliminação de Naim e Andreia

O casal Rogério e Baronesa estão fora da 6ª edição do reality Power Couple Brasil (Record), após mais uma noite com briga generalizada no programa. A informação foi confirmada ao F5 pela emissora, mas não foram informadas circunstâncias da saída.

A Record prometeu que mais detalhes sobre a situação dos pais de MC Gui serão exibidos no programa que vai ao ar nesta sexta-feira (27). O casal se envolveu em uma briga na edição desta quinta (26).

Cartolouco acusou Rogério de “chamar Gabi para a porrada”, e também precisou ser segurado pelos participantes do reality. Rogério foi preso para fora da Mansão Power. A produção do reality decidiu colocar um ninja na casa para acompanhar os atritos.

Além disso, a produção também precisou intervir diretamente para por um fim na discussão de Hadballa e Matheus Sampaio. “Hadballa e Matheus, parem a briga imediatamente. Preciso que vocês parem a briga imediatamente. Hadballa e Matheus, eu preciso que a briga pare imediatamente”, disse a voz.

Poucos minutos depois, a voz da produção da emissora também ordenou que os casais fossem para seus quartos. Nas redes sociais, Galisteu chegou a fazer uma brincadeira com a presença do ninja na casa. “Andando aqui de boas, do nada um ninja atrás de mim”, escreveu.