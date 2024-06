Cine de Expressão – Festival de Cinema de Ceilândia abre inscrições para jovens cineastas

O Cine de Expressão – Festival de Cinema de Ceilândia, em parceria com o Jovem de Expressão, tem o prazer de anunciar a abertura das inscrições para a edição deste ano do festival. O evento, que acontecerá de 13 a 17 de agosto, tem como objetivo principal distribuir as obras nacionais e locais feitas por estudantes periféricos.

Com a temática “Educação e Território”, o festival contará com três mostras competitivas: a Mostra Competitiva de Curtas Brasil, a Mostra Competitiva Curtas das Quebradas do DF e Entorno e a Mostra Competitiva de Videoclipes das Quebradas do DF e Entorno. Os três indicados em cada Mostra serão premiados pelo festival.

As inscrições estão abertas até o dia 14 de junho de 2024 e são limitadas a 100 vagas por categoria. Esta é uma oportunidade imperdível para jovens cineastas apresentarem seus trabalhos e compartilharem suas visões únicas com o público.

Convidamos todos os jovens produtores de audiovisual a inscreverem seus filmes e a se juntarem a nós neste evento cinematográfico empolgante. Juntos, podemos celebrar a diversidade e a criatividade de nossa comunidade de cineastas.

As inscrições online acontecerão até o dia 14 de junho pelo formulário:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg6lGt-mmzpwCQLrOcGRFUXS5G50sVwV0d4es3a_Ng7ssv9w/viewform

Mais informações em @cinedeexpressao, @jovemdeexpressao e pelo email [email protected]