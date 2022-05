Anitta vai dar aulas de empreendedorismo e marketing em universidade

Além de uma live de lançamento em que a artista contará sua trajetória, o curso promete aos inscritos um certificado assinado pela própria Anitta com selo da Estácio

A cantora Anitta vai dar aulas de empreendedorismo na universidade Estácio em curso livre que tem como título “Anitta Prepara”. A instituição de ensino superior privado divulgou a abertura do curso pelo Instagram nesta segunda-feira e abriu uma página em seu site para a inscrição dos alunos.

Utilizando como publicidade o fato de a cantora ter chegado à primeira posição entre as músicas mais tocadas no Spotify com seu hit “Envolver”, a página de divulgação do curso incita os interessados a aprender as estratégias de empreendedorismo, negócio, inovação e marketing que fizeram Anitta se tornar “uma lenda no mundo da música e dos negócios”.

Além de uma live de lançamento em que a artista contará sua trajetória, o curso promete aos inscritos um certificado assinado pela própria Anitta com selo da Estácio, um conteúdo com linguagem do dia a dia elaborado pela cantora e o estudo de caso de sua carreira.

Depois alcançar bastante sucesso no Brasil, Anitta se notabilizou por ter apostado suas fichas na carreira internacional. Criando parcerias sólidas com empresários e artistas estrangeiros, a cantora lançou músicas em inglês e espanhol, atingindo públicos em mercados como o dos Estados Unidos, país aonde a cantora viaja com frequência. Atualmente, a cantora é uma das artistas brasileiras mais conhecidas no mundo.