Anitta se diz orgulhosa e animada ao visitar sua estátua de cera em Nova York

Cantora foi homenageada pelo museu Madame Tussauds

Homenageada pelo museu Madame Tussauds, em Nova York, com uma estátua de cera em tamanho real, a cantora Anitta, 29, se disse muito orgulhosa por fazer parte do acervo que conta com estátuas de outras figuras importantes mundiais.

“É maravilhoso fazer parte desse projeto. A princípio eu não consegui acreditar que havia sido convidada para ter uma figura de cera minha, ao lado de algumas das maiores estrelas do mundo. O time do museu colocou muito trabalho e dedicação nessa estátua, então estou morrendo de orgulho e muito animada para que o mundo a veja”, comemorou Anitta.

A estátua da brasileira, com 1,62 de altura, finalmente ficou pronta após seis meses. As roupas que vestem o projeto foram doadas por ela mesma. Para alcançarem o melhor resultado, a equipe do Madame Tussauds trabalhou junto com Anitta e seu time de maquiadores e hair stylists para capturarem suas medidas exatas, cor dos cabelos, dos olhos, tatuagens e tom de pele.

“Anitta é uma sensação global da música e estamos muito animados em abrigar sua figura de cera no Madame Tussauds New York. Seus fãs apaixonados e leais agora terão a chance de interagir com ela como nunca antes”, comentou Tiago Mogadouro, head de marketing do museu.