Anitta ressalta que ‘brigou’ por funk no RiR: ‘Tenho direito de me honrar’

Anitta começou o desabafo de forma indireta, sem citar o Rock in Rio ou os funkeiros que fizeram shows ou participaram das apresentações de outros artistas

Após o fim do Rock in Rio na noite de domingo (11), Anitta usou as redes sociais para dizer “de nada” aos cantores que levaram funk aos palcos do festival.

De acordo com a cantora, ela brigou “exaustivamente” com “gente bem grande” para que o gênero fosse respeitado pelo evento.

“Me situaram de que hoje é segunda. Então, agora que já acabou de fato e não tem mais outra semana, pra não deixar ninguém de fora, vim mandar o meu ‘de nada'”, começou ela.

“De nada, galera. Disponham”, escreveu, em um vídeo em que leva a mão ao peito e fecha os olhos.

Após especulações sobre qual seria o assunto das publicações, ela confirmou que estava falando sobre o Rock in Rio, citando um seguidor que “traduziu” suas mensagens.

“Agora que o RIR acabou de verdade e não tem outra semana (foram duas semanas de RIR), ela tá respondendo ironicamente aos que são mal-agradecidos, porque sim, foi a Anitta quem brigou para ter funk no RIR!”, escreveu o fã.

“Obrigada, querido. Exatamente isso que quis dizer. Não estou mandando indireta a ninguém específico.

Nunca fiz isso, não seria agora. Você traduziu perfeitamente, obrigada”, completou a cantora.

“Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa específica. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa”, continuou.

“Então, toda vez que eu ralar o ‘edi’ na ostra por algo e ninguém [agradecer], eu [direi] (sempre e para sempre): ‘de nada’. E quem quiser me chamar de egocêntrica, pode chamar. Me acho mesmo. Eu sei tudo que eu fiz e tenho o direito de honrar a mim mesma, e vocês, o direito de me achar ‘uó’. É isso, beijos da Anitta”, concluiu.

MAIOR “HIT” DO FESTIVAL FOI UM FUNK

Anitta ficou de fora do line-up desta edição. Entre os funkeiros que se apresentaram no festival, o destaque é Ludmilla, que investiu R$ 2 milhões no próprio show e encerrou o palco Sunset na noite de ontem. Lexa também cantou no Espaço Favela.

Luísa Sonza, que flerta com o funk em algumas de suas faixas, apareceu três vezes no festival: em seu próprio show, em homenagem ao Rock in Rio 1985 e no show de CeeLo Green.

A música “Ai, Preto”, de Biel do Furduncinho, L7nnon e Bianca, foi o maior sucesso do evento: tocou nos shows de Jason Derulo e Camila Cabello, que levou os donos da faixa ao palco. O DJ Marshmello também incluiu músicas do gênero em seu set.