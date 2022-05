Anitta reclama do TikTok e critica sua gravadora por falta de investimento

A cantora voltou a reclamar do funcionamento da indústria musical e afirmou que sua gravadora “se liga muito no que viraliza no TikTok”

Anitta fez uma live em seu Instagram nesta quarta-feira (25) e reclamou do funcionamento da indústria da música. “Investimento e apoio de carreira não é uma coisa que tenho muito, então tenho que lutar”, disse. “A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara eles dão tchau.” A cantora usou como exemplo “Envolver”, sua música que chegou ao topo das mais tocadas do Spotify mundo afora em março e deu o pontapé para o lançamento do disco “Versions of Me”, cantado em inglês, português e espanhol. É a maior aposta de sua carreira no mercado estrangeiro. “Só gravei [‘Envolver’] por pura insistência minha. E só foi viralizar depois. É difícil você convencer as pessoas a continuarem o trabalho, divulgando, quando não é um sucesso instantâneo.”