Anitta questiona o estado civil de Murilo Benício

Em uma página de fofoca no Instagram, a cantora perguntou: “É solteiro?” em uma publicação do ator na novela “Pantanal”

A cantora Anitta, 29, não costuma perder tempo para demonstrar seus interesses românticos, e dessa vez ela deixou claro que gostaria de saber sobre o estado civil do ator Murilo Benício, 50, que atualmente está no ar com “Pantanal” (Globo).

“Ai, gente… é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio”, escreveu a artista em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram, em que Benício aparece em um vídeo mostrando várias cenas de novelas que ele participou.

O comentário divertiu os internautas e já tem mais de 10 mil curtidas, porém o ator não respondeu. Recentemente, surgiram rumores nas redes sociais de que Benício estaria namorando a jornalista Cecilia Malan, correspondente da TV Globo em Londres.

Antes, o ator namorou Manuela Dias, autora da novela “Amor de Mãe” (Globo), da qual ele fazia parte do elenco. Benício já teve relacionamentos com nomes como Débora Falabella, a cenógrafa Andréa de Souza, Guilhermina Guinle, Giovanna Antonelli -com quem teve Pietro, 16-, Carolina Ferraz e Alessandra Negrini -com quem teve Antônio, 25.

Já Anitta, vive um affair com um jogador de futebol americano. O escolhido faz parte do time Cincinnati Bengals. Nas redes sociais, internautas apontam que o jogador é Tyler Boyd, 27. Os dois se seguem no Instagram e já trocaram curtidas.