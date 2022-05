Anitta posa nua para edição de maio da Vogue

“Não queria cantar só para ganhar dinheiro” dispara a cantora em entrevista; O trecho da conversa está na legenda da publicação

A cantora Anitta, de 29 anos, posou nua para a edição de maio da “Vogue”. E não foram apenas as fotos que surpreenderam; os bastidores do ensaio também deram o que falar.

As fotos foram feitas em Nova York, nos Estados Unidos, e a artista agiu com naturalidade, de acordo com a publicação, durante o ensaio com e sem roupa.

“Eu não queria cantar só para ganhar dinheiro, queria um propósito. E saber que as coisas mudaram depois de mim”, disse ela, em entrevista.

Anitta compartilhou a capa em seu Instagram com um trecho da conversa sincera que teve com a Vogue Brasil. Ela também falou sobre bisexualidade, machismo, racismo e política, além das polêmicas que sempre acompanharam sua carreira.