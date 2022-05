Anitta, Maraisa, Mion e mais famosos aderem ao filtro do choro

Artistas têm brincado com um recurso disponível nas redes sociais que transforma qualquer cara em rosto de choro

Diversos artistas têm brincado e divertido seus seguidores com um recurso disponível nas redes sociais que transforma qualquer cara em rosto de choro.

Anitta, Maraisa, Marcos Mion, Simone e Simaria e Sabrina Sato são alguns dos famosos que estão aderindo à nova febre da internet.

“Quando você tem um término de relacionamento, mas precisa seguir em frente”, brincou Anitta em legenda de um vídeo em que aparece sendo maquiada e se alimentando “aos prantos” com o novo filtro.

“Todo mundo muito feliz na gravação do novo quadro do Caldeirão”, brincou Marcos Mion ao também mostrar toda a plateia com cara de choro, assim como os convidados Douglas Silva e Mariana Santos.