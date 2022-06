Anitta diz que pai está ‘100% curado’ de câncer no pulmão: ‘Um milagre’

Mauro Machado, o Painitto, descobriu doença após sofrer AVC

A cantora Anitta usou os storires do Instagram na tarde desta terça-feira (7) para dizer que o pai Mauro Machado, o Painitto, está 100% curado de um câncer no pulmão. Ele descobriu a doença no início da semana passada após ser levado no meio da noite ao hospital devido a um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

“Milagres acontecem, orações acontecem funcionam. A rezas de todos vocês, as energias de todos vocês Tem muita gente me perguntando no meu celular e já vou falar para todo mundo que o meu pai está 100% curado, um milagre, um milagre”, disse a cantora sem esconder a felicidade e lembrando que ela tinha pedido um milagre nos stories do Instagram.

Anitta explicou que o pai cuida da saúde e teve um AVC do nada. Ela ligou para a doutora Ludhmila Hajjar, que fez os exames e descobriu a doença. Painitto passou no domingo (5) por uma cirurgia de aproximadamente seis horas para a retirada do tumor. “Ludhmila minha rainha do mundo, salve, salve médicos do Brasil.”

Após a cirurgia, Anitta falou que foram feitos exames para verificar que se não aconteceu metástase e os resultados indicaram que o pai está curado. “Um milagre, obrigado, Deus, orixás, fãs que rezaram, amigos que rezaram”, disse a cantora gritando e cantando.

Nesta tarde antes do resultado da biópsia, o Painitto deu mais detalhes sobre a doença no stories do Instagram. Ele afirmou que estava há meses ofegante, com cansaço, fez testes, exames e procurou até um candomblecista para descobrir o que estava acontecendo. Em São Paulo, ele teve AVC e descobriu a doença.