Animais Fantásticos: os Segredos de Dumbledore chega às plataformas digitais em 30 de maio

Acompanhe as aventuras de Newt Scamander e Albus Dumbledore em casa ou onde quiser, nas principais plataformas

Está chegando a hora. A partir de 30 de maio, a magia tomará conta das telinhas com a chegada de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore às principais plataformas digitais para compra ou aluguel. O longa, sequência da franquia do Wizarding World, dirigido por David Yates e estrelado por nomes como Eddie Redmaine (Newt Scamander), Jude Law (Albus Dumbledore), Katherine Waterston (Porpetina Goldstein), entre outros, apresenta a missão de Newt, convocado por Dumbledore para enfrentar o vilão Gellert Grindelwald, interpretado por Mads Mikkelsen, que busca assumir o controle do universo bruxo.



Animais Fantásticos: os Segredos de Dumbledore também conta com a participação de Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Callum Turner (Theseus Scamander) e a brasileira Maria Fernanda Cândido (Vivência Santos), com roteiro de J.K. Rowling e Steve Kloves, produção de David Heyman, Lionel Wigram, Tim Lewis, J.K. Rowling e Steve Kloves e produção executiva de Danny Cohen, Neil Blair, Courtenay Valenti e Michael Sharp.



O mundo da magia nas telinhas



Nas plataformas digitais, o filme poderá ser encontrado para aluguel na Amazon Prime, NOW, S SKY Play, UOL Play, Vivo Play, Watch Brasil, Youtube, Microsoft e Apple TV e também para compra na Microsoft, Youtube e Apple TV. Ao comprar, o título fica disponível por tempo ilimitado para assistir quando, onde e quantas vezes quiser. Já na opção de aluguel, a produção fica disponível por 48 horas, sem limite de plays, para assistir onde e quando quiser, quantas vezes desejar dentro desse período.



Sobre o filme



Em Animais Fantásticos: os Segredos de Dumbledore, vemos uma trama que mostra o mítico professor de Hogwarts, confiando no magizoologista Newt Scamander para liderar uma equipe de bruxos e um padeiro trouxa (não bruxo) em uma verdadeira batalha contra Grindelwald e suas intenções de dominar o mundo bruxo. O filme se inicia com a interação entre Dumbledore e Grindelwald, abordando a relação entre ambos e o motivo que os impede de se enfrentar. Todo esse enredo embalado pela descoberta de novos animais fantásticos. A película também conta com memorável apresentação da brasileira Maria Fernanda Cândido e sua personagem, Vivência Santos, Ministra da Magia do Brasil que concorre ao Ministério Mundial da Magia.