Angélica usou vestido grifado de R$ 18 mil no ‘Domingão com Huck’

A apresentadora e esposa de Luciano, foi uma das juradas da “Dança dos Famosos” e escolheu um look da marca Dolce & Gabbana

Angélica escolheu um look grifado para ser uma das juradas da “Dança dos Famosos” no “Domingão com Huck” do último domingo, dia 8.

A apresentadora usou um vestido da marca italiana Dolce & Gabbana. No site ‘Iguatemi 365’, o e-commerce do Grupo Iguatemi, a peça pode ser encontrada por R$ 18.000,00.

Com modelagem midi e estampa animal print em vermelho, o vestido também tem um decote arredondado, manga longa, busto estruturado e fechamento por zíper.

Durante o programa, Angélica também recebeu uma homenagem de Dia das Mães. Com a ajuda do apresentador, os filhos do casal, Joaquim, Benício e Eva, enviaram um vídeo e fizeram a apresentadora chorar.

“Eu me encontrei como mãe, sou uma pessoa muito mais feliz porque sou mãe, é o meu melhor papel, meu melhor momento, e eles sabem disso”, afirmou Angélica.