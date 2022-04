Ana Maria Braga entra em piscina de bolinhas com Linn da Quebrada

Durante o programa “Mais Você”, as duas conversaram sobre a edição, que inclusive terá a grande final hoje, dia 26

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada, 31, foi a convidada especial de Ana Maria Braga, 73, no Mais Você (Globo) desta terça-feira (26). A apresentadora iniciou o programa em uma piscina de bolinhas ao lado da artista.

“Promessa é dádiva, Ana”, disse a cantora, relembrando a última vez em que esteve no programa, no café da manhã com o eliminado. Na ocasião, a apresentadora prometeu que a próxima vez que fosse pular em uma piscina estaria com Lina.

A cantora ainda contou que irá voltar para o Rio de Janeiro para se apresentar na final do Big Brother Brasil 22 (Globo), ao lado das também ex-BBBs Maria e Naiara Azevedo, além de outros nomes como Jão, Xamã e Matheus e Kauan.

Linn comentou sua trajetória no jogo e disse que apesar de se sentir decepcionada por sair do programa, está feliz em ver todos os caminhos que se abriram. “Sempre sonhei com o Brasil torcendo por uma travesti. Eu estou ganhando, estou vencendo. Quando eu poderia sonhar?”.

Além disso, ela comentou que sentiu uma evolução no BBB 22, já que a última participante transexual, Ariadna Arantes do BBB 11, foi eliminada na primeira semana. Recentemente, as duas se encontraram pessoalmente, no Carnaval do Rio, na Sapucaí.

“Com certeza o Pedro Bial diria: o encontro dos sonhos mais ousados do Big Brother Brasil… Eu já digo: o encontro de milhões. Depois de anos de amizade pelas redes sociais finalmente, o encontro acontece. Te amo irmã”, escreveu a participante do Big Brother Brasil 11.