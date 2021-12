Ana Maria Braga aparece vestida de rainha medieval no Mais Você

Ana Maria Braga, 72, surpreendeu na manhã desta segunda (20) ao aparecer vestida de rainha medieval no Mais Você (Globo). A apresentadora afirmou que estava lembrando “Deus Salve o Rei” (2018), em homenagem aos 70 anos da telenovela no Brasil

“Direto dos cenários da novela ‘Deus Salve o Rei’, hoje eu estou novamente encarnando a personagem que vivi no programa que marcou a estreia da novela em 2018. E não é todo dia que dá para se vestir assim e assumir, eu diria, ares de rainha”, afirmou ela.



Nas redes sociais, internautas comentaram que Ana Maria estava vestida de personagem da série “Game of Thrones” (2011-2019). “Gente, a Ana Maria Braga parecendo que saiu de um episódio perdido de GOT”, afirmou uma internauta.



“Ana Maria Braga chiquérrima com look medieval”, comentou outro. E teve também quem comparou o visual da apresentadora com o de outra série. “A Ana Maria de ‘The Witcher’ hoje.”



Ao longo da atração, a apresentadora recebeu o jornalista Felipe Andreoli e Jayme Monjardim. O diretor falou sobre a nova série da Globo “Passaporte para a Liberdade”, que estreia nesta segunda (20), e sobre os 70 anos de novela no Brasil.