Alok desmente fã que disse ter tido celular quebrado por laser de seu show

Jovem reclamou de pane no aparelho e viralizou nas redes sociais

Um jovem foi à internet reclamar que seu celular teria sofrido uma pane após entrar em contato com um laser do show do DJ Alok no Rock in Rio. A postagem viralizou e recebeu mais de 240 mil curtidas.

Dias depois, o próprio DJ Alok resolveu dar uma explicação desmentindo o fã. Segundo ele, um laser pode, sim, queimar um celular, mas isso não poderia ter ocorrido no show por conta do direcionamento das luzes ao céu e não ao público.

Ele até deu um exemplo. Caso a luminosidade estivesse voltada aos fãs, talvez o prejuízo fosse milionário, já que é comum que as pessoas filmem as apresentações.

Além também que poderia queimar a câmera da transmissão da Globo. Então é isso aí. Fake news. Aliás, a não ser que ele estivesse na tirolesa”, disse Alok com bom humor.

Nas redes sociais, a resposta do músico também repercutiu. “Não foi dessa vez que você vai ganhar um celular novo”, escreveu uma internauta ao fã do telefone quebrado. Em todo caso, o jovem que reclamou disse que acabou ficando famoso.