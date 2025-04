Shows, festival multicultural e exposições animam o fim de semana

O fim de semana no quadradinho promete agradar a todos os gostos. No sábado, os palcos se dividem entre dois grandes shows: Jorge e Mateus e Roupa Nova, que prometem agitar o público com apresentações cheias de hits. Para quem busca um programa em família, o Festival Paraísos Tropicais é a pedida: com atividades que vão do teatro à música, a programação contempla crianças e adultos no sábado e no domingo.

Os fãs de rock também têm vez. Na sexta-feira, a banda Monsters Jam sobe ao palco do Clube do Choro com um tributo ao Led Zeppelin. Já no Temporâneo, o fim de semana será ao som de três bandas de rock, com shows entre sexta e sábado.

Quem ainda não conferiu o Projeto Raízes do Sertão tem a última chance neste fim de semana. O evento reúne apresentações culturais, feira gastronômica e artesanato em clima nordestino.

Para os amantes das artes visuais, duas exposições merecem destaque: “Mulheres Artistas”, em cartaz no Museu Nacional da República, celebra a potência criativa feminina nas artes; enquanto “Os Quatro – Grupo de Bagé”, na Caixa Cultural, resgata a trajetória do movimento sulista que defendeu a democratização da arte nos anos 1940.

Show Jorge e Mateus

Amo Noite e Dia, Flor, Seu Astral, Enquanto Houver Razões, Aí Já Era e muitos outros sucessos vão embalar a apresentação que comemora os 20 anos da dupla sertaneja mais amada do Brasil. Com planos de uma pausa na carreira a partir de 2026, os artistas percorrem o país este ano com uma turnê especial, relembrando as músicas que os consagraram.

Com mais de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ingressos que costumam esgotar poucas horas após o anúncio, Jorge e Mateus prometem reunir fãs de todas as idades no estádio Mané Garrincha. Os portões abrem às 17h.

Foto: Divulgação

Quando: 12 de abril de 2025, abertura dos portões às 17h

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos esgotados

Show Roupa Nova

Com mais de 35 milhões de discos vendidos e diversos prêmios conquistados ao longo de mais de 50 anos de carreira, o Roupa Nova se apresenta no Centro de Convenções com sua formação original. Donos de sucessos que atravessaram gerações, embalaram novelas e marcaram a música brasileira, o grupo promete uma noite de pura nostalgia com hits como Whisky a Go Go, Linda Demais, Dona e Sonho.

Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares — que entrou para a banda em 2021 — sobem ao palco com a missão de emocionar o público brasiliense com as canções que embalam o país desde os anos 1970.

Foto: Divulgação

Quando: 12 de abril, às 21:30h

Onde: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos a partir de R$ 390,00 pela bilheteria digital

Festival Paraísos Tropicais

Brasília recebe neste fim de semana a segunda edição do Festival Paraísos Tropicais, na Galeria dos Estados. O evento multicultural celebra a arte em suas mais diversas expressões, promovendo um encontro entre diversidade, mitologias e múltiplas linguagens artísticas. A proposta é oferecer um mergulho sensorial entre o real e o imaginário, com música, performances e artes cênicas que completam a experiência.

Com programação das 9h às 21h, o festival tem atrações para toda a família. Pela manhã, as atividades são voltadas especialmente para o público infantil, com oficinas de circo, brinquedoteca e espetáculos lúdicos. À tarde e à noite, o clima muda com DJs, bandas, fanfarras e intervenções artísticas que celebram a cultura popular em sua forma mais vibrante.

Foto: Banda Saiasamba/Divulgação

Quando: Dias 12 e 13 de abril, das 9h às 21h

Onde: Galeria dos Estados

Ingressos Gratuitos no Sympla

Exposição Mulheres Artistas no Museu da República

A exposição Mulheres Artistas: Acervo em Expansão celebra a luta e as conquistas das mulheres no campo das artes visuais. Composta exclusivamente por obras de artistas brasileiras ou radicadas no país, a mostra reúne trabalhos que integram os acervos do Museu Nacional da República, Museu de Arte de Brasília e Memorial dos Povos Indígenas. Também marca a incorporação de três novas artistas convidadas: Nita Monteiro (RJ), Ros4 Luz (DF) e Verena Smit (SP).

A exposição nasce de uma análise crítica do acervo do Museu Nacional da República, que revelou a presença de apenas 20% de mulheres artistas na coleção — e entre elas, apenas uma mulher trans. A mostra reúne obras produzidas desde a década de 1950 até os dias atuais, assinadas por 34 artistas, em linguagens que vão da pintura e gravura à escultura, instalação, arte têxtil, fotografia, vídeo e multimeios.

A iniciativa tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Foto: Agência Brasil

Quando: 3 de abril a 25 de maio, de terça a domingo, das 9h às 18h30

Onde: Museu da República, no mezanino

Entrada gratuita

Exposição Os Quatro – Grupo de Bagé

Defensor da paz e da democratização da arte, o Grupo de Bagé foi um dos movimentos artísticos mais relevantes do sul do país. Formado nos anos 1940 por Glênio Bianchetti, Glauco Rodrigues, Danúbio Gonçalves e Carlos Scliar, o coletivo agora ganha uma exposição na Caixa Cultural com um acervo de 180 obras preservadas ao longo das décadas.

O grupo surgiu no contexto do Clube de Gravura de Porto Alegre e destacou-se por abordar temas sociais em suas produções, com gravuras e pinturas que retratavam as dificuldades dos trabalhadores rurais e denunciavam as desigualdades do Brasil. A mostra é uma oportunidade de revisitar esse legado artístico comprometido com as causas populares e os direitos humanos.

Foto: Nilton Santolin/ Divulgação

Quando: até 29 de junho, de terça a domingo, das 9h às 21h

Onde: Caixa Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes 3 e 4, Asa Sul)

Entrada gratuita

Monster Jam – Tributo ao Led Zeppelin

O espírito do rock dos anos 70 invade Brasília nesta sexta-feira com um tributo épico ao Led Zeppelin. A banda brasileira Monster Jam sobe ao palco do Clube do Choro para reviver a potência das canções que marcaram gerações. Com uma grande produção de luzes e projeções, o show promete uma verdadeira imersão na história e na cultura de uma das bandas mais lendárias do rock mundial.

Famosa pela fidelidade sonora às versões originais, a Monster Jam é formada pelo vocalista César F., o guitarrista e vocalista Kiko Peres, o pianista, tecladista e bandolinista Marssal Leones, o baixista, bandolinista e vocalista Wood, além do baterista e percussionista Alan Diego.

Foto: Divulgação

Quando: 11 de abril, às 20h30

Onde: Clube do Choro Brasília

Ingressos a partir de R$ 35,00 pela bilheteria digital

Raízes do Sertão

Este é o último fim de semana para conferir o projeto Raízes do Sertão, que celebra a cultura nordestina no Distrito Federal e Entorno com uma programação diversa e gratuita. A edição deste ano homenageia o Mestre Teodoro Freire e ocupa o Museu Nacional da República com atrações que unem tradição e celebração popular.

Entre sábado e domingo, o público poderá curtir apresentações musicais, cortejos em homenagem a figuras marcantes da cultura nordestina — como o icônico Boi do Seu Teodoro —, além de shows como o da banda Rastapé. O evento conta ainda com praça gastronômica e feira de artesanato, para quem quiser levar um pouco da experiência para casa.

A entrada é gratuita, mas é necessário retirar ingresso antecipadamente pela plataforma Sympla.

Foto: Banda Rastapé/ Divulgação

Quando: 12 e 13 de abril; sábado das 17h às 23h e domingo das 15h às 21h30

Onde: Museu Nacional da República;

Ingressos para retirada no Sympla

Temporâneo

Para os fãs de rock, o Temporâneo preparou uma programação especial que vai do pop eletrônico aos clássicos do rock brasiliense. A festa começa na sexta-feira com a banda Lavi, que traz um repertório ousado, misturando música eletrônica e pop, transitando entre sucessos do passado e hits atuais. Na sequência, a Banda Alma Rock assume o palco com versões vibrantes de ícones nacionais e internacionais, indo de Pearl Jam a Barão Vermelho.

No sábado, o destaque é o cantor Meolly, conhecido pelo bloco Eduardo e Mônica, que interpreta os maiores sucessos do rock de Brasília — com repertório que passa por Raimundos, Capital Inicial e Paralamas do Sucesso. A noite segue com a banda Rock Beats, que apresenta releituras de clássicos do rock e músicas autorais, como Eu só quero ficar só, finalista do Prêmio Multishow em 2023. Um fim de semana para manter a energia no volume máximo.

Foto: Banda Rock Beats/ Divulgação

Quando: sextas, sábados e véspera de feriado até 30 de abril, a partir das 19h30

Onde: AABB, Setor de Clubes Esportivos Sul, Brasília

Ingressos pela Bilheteria Digital