Novembro Negro: celebração da cultura afro em Brasília

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, será celebrado como feriado nacional. A data, que homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil, foi oficializada no fim do ano passado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Brasília, o Novembro Negro atinge seu auge nesta quarta-feira, com uma série de eventos culturais e musicais que ressaltam a identidade e a rica contribuição afro-brasileira para a história e a sociedade.



Entre os destaques estão shows artistas consagrados como Olodum, Vanessa da Mata e Tribo da Periferia, que trazem suas vozes para reforçar a importância dessa data. A programação incluiu desde o ritmo contagiante do afoxé até debates sobre igualdade racial, reforçando o valor das raízes africanas preservadas no Brasil.

Oficinas, cinema e teatro completam a agenda cultural desta quarta. Confira!

Consciência Negra 2024

Encerramento em 20 de novembro (quarta-feira), na Torre de TV, das 10h às 21h. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no Sympla. Classificação indicativa: livre.

Organizado pela AECEC, Sejus-DF e Secec-DF, o evento inclui shows, exposições, feiras, oficinas e debates, com encerramento nesta quarta (20/11). Confira a programação completa:

Tribo da Periferia se apresenta no evento Consciência Negra 2024/Divulgação

09h Teatro Infantil com o Grupo Formigueiro de Teatro

10h Batalha de Rima e Batalha Break Kids e Graffiti

10h Live Paint e Graffiti

12h30 Cirurgia Moral

13h15 Batalha Break B. Boys e B. Girls

13h30 DJ Odara

14h DJ Chikin Pessanha

15h Tropa de Elite

15h30 Samba de Roda

15h30 Brincadeiras Afro Brasileiras Mãe África com a Instrutora Mandinga

16h Roda de Capoeira

16h Workshopp de Breaking

17h Marvin

17h 20º Desfile Beleza Negra com o tema Afrofuturismo

18h Olodum

19h30 Vanessa da Mata

21h Tribo da Periferia

Mostra Solos Negros

Dias 20, 21, 23 e 24 de novembro, às 20h, no Teatro Sesc Ary Barroso – 504 Sul. Ingressos disponíveis no Sympla.

A mostra reúne criação de encenações antirracista protagonizadas por estudantes da Licenciatura em Artes Cênicas, e estimula a inclusão, protagonismo, liderança e inovação didática. Confira a agenda dos espetáculos:

Mostra Solos Negros/ Divulgação

20/11 – Maria Atravessa o Tempo

Se as mulheres negras são ditas heroínas na nossa sociedade, onde estão seus monumentos? Para nos lembrar de mulheres negras que definiram o futuro do Brasil.



Como se constrói a subjetividade do homem negro na nossa sociedade? Em busca de construir um futuro possível numa sociedade que o oprime.



Se as mulheres negras são ditas heroínas na nossa sociedade, onde estão seus monumentos? Para nos lembrar de mulheres negras que definiram o futuro do Brasil.



Ciclo de Oficinas Afro-Candanga

De 20 de novembro a 7 de dezembro, atividades realizadas por nomes como Mestre Guga Santos, Apoena Machado, Mestre Jefinho Tamandaré e Clécia Queiroz em diferentes espaços culturais do DF. Inscrições gratuitas: pelo formulário, disponível na página da Rosa dos Ventos, instituto responsável pelo projeto.

O Ciclo de Oficinas Afro-Candangas, projeto que integra o amplo Circuito Candango de Culturas Populares, tem mobilizado diversos territórios culturais do Distrito Federal com atividades que conectam tradição, cultura e ancestralidade. Desde o lançamento oficial, realizado em 9 de novembro na Casa de Cultura do Guará, o projeto tem reunido mestres e artistas renomados para vivências que exaltam os saberes das culturas populares afro-brasileiras em espaços como a Associação Cultural Arena Lutas, no Riacho Fundo, o Espaço Inventado, na 813 Sul, o Espaço Kifanda, no Conic, o Terreiro Luz de Yorimá, na 904 Norte e a Praça dos Orixás. Figuras como Clécia Queiroz, Mestre Guga Santos e Mestre Jefinho Tamandaré representam um dos pilares do projeto: valorizar, fortalecer e compartilhar saberes que atravessam gerações.

Mestre Guga Santos/ Divulgação

Próximas oficinas do ciclo



O Ciclo de Oficinas segue até dezembro com uma programação rica e descentralizada. Destaques incluem:

20/11 – Arena Lutas (Riacho Fundo) | Arena Lutas apresenta: Cabaça – Do Cultivo ao Toque

10h – Mestre Guga Santos (PE) – Oficina de cabaçaria;

12h – Roda de Angola – Arena Capoeira.



10h – Mestre Guga Santos (PE) – Oficina de cabaçaria; 12h – Roda de Angola – Arena Capoeira. 27/11 – Espaço Inventado | Celebração dos 10 anos do Jongo do Cerrado

19h – Vivência com Mestre Jefinho Tamandaré.

Roda de comemoração dos 10 anos do Jongo do Cerrado



19h – Vivência com Mestre Jefinho Tamandaré. Roda de comemoração dos 10 anos do Jongo do Cerrado 28/11 – Kifanda Conic

19h – Roda de conversa com Mestre Jefinho, Apoena, Sambadeiras de Roda e convidados.



19h – Roda de conversa com Mestre Jefinho, Apoena, Sambadeiras de Roda e convidados. 29/11 – Luz de Yorimá, 904 Norte

19h30 – Oficina de Jongo Paulista e Jongo do Cerrado com a presença de Mestre Jefinho (RJ)



19h30 – Oficina de Jongo Paulista e Jongo do Cerrado com a presença de Mestre Jefinho (RJ) 07/12 – Praça dos Orixás | Coletivo das Yás apresenta: O Samba de Roda e as Culturas Tradicionais de Terreiro

16h – Coletivo das Yás convida Clécia Queiroz (BA);

17h – Oficina com Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca.

Sambadeiras de Bimba Filhas de Biloca/ Divulgação

LÉA GARCIA – 90 ANOS

Até 24 de novembro, no Cinema do CCBB Brasília (SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul). Classificação indicativa: conforme a programação. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos no site bb.com.br/cultura e na bilheteria física.

A programação é uma homenagem à precursora na luta antirracista na arte brasileira. A primeira retrospectiva dedicada ao trabalho da atriz Léa Garcia (1933-2023) celebra a obra de uma das figuras mais icônicas do cinema brasileiro e sua importância histórica. Léa Garcia – 90 anos apresenta 16 filmes, sendo 15 longas e um curta-metragem, protagonizados por Léa. Clique aqui e leia a matéria na íntegra.



Confira a programação até 24 de novembro:

Léa Garcia em Filhas do Vento, em cartaz hoje no Cinema do CCBB Brasília/ Divulgação

20 de novembro (quarta)

19h – Filhas do Vento – Classificação indicativa: 14 anos



19h – Filhas do Vento – Classificação indicativa: 14 anos 21 de novembro (quinta)

19h – Compasso de Espera – Classificação indicativa: 14 anos



19h – Compasso de Espera – Classificação indicativa: 14 anos 22 de novembro (sexta)

19h – O Forte – Classificação indicativa: 12 anos



19h – O Forte – Classificação indicativa: 12 anos 23 de novembro (sábado)

17h – Mulheres do Brasil – Classificação indicativa: 12 anos

19h30 – A Noiva da Cidade – Classificação indicativa: 12 anos



17h – Mulheres do Brasil – Classificação indicativa: 12 anos 19h30 – A Noiva da Cidade – Classificação indicativa: 12 anos 24 de novembro (domingo)

17h – Ganga Zumba – Classificação indicativa: 14 anos

17h – Ganga Zumba – Classificação indicativa: 14 anos 19h15 – A Negação do Brasil – Classificação indicativa: livre

Recital de canto e piano celebra Novembro Negro

Com a soprano Lorena Pires e o pianista Ramon Lorete, sexta-feira (22/11), às 20h, no CTJ Hall, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada gratuita.

Para este concerto, Lorena Pires e Ramon Lorete prepararam um repertório requintado, com uma seleção de canções e árias conhecidas do repertório brasileiro, norte-americano e europeu. O repertório inclui obras de compositores como Gabriel Fauré, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. September, segunda canção do ciclo Vier letzte Lieder de Richard Strauss, composta um ano antes da morte do compositor, é um tributo poético à natureza e à mortalidade. A peça: O mio babbino caro, de Puccini, e Summertime, de George Gershwin, são duas das árias mais populares do repertório, cuja leveza e simplicidade entram em contraste com a ária O Patria Mia de Giuseppe Verdi e a canção A Julia de Burgos, do ciclo Songfest de Leonard Bernstein.

Integram o programa, obras de compositores brasileiros como Ernani Aguiar, Alberto Costa e Carlos Gomes e destacam-se, também, as canções que fecham o recital, como as Bachianas Brasileiras nº 5, de Heitor Villa-Lobos e o Ciclo Beiramar, de Marlos Nobre, que evocam a brasilidade a partir do folclore e religiosidade afro-brasileira, além do Spiritual afro-americano “Ride on King Jesus”, de Harry T. Burleigh, que carrega a espiritualidade e resistência negra por meio da música. A escolha do repertório reflete o percurso na formação de Lorena, ao celebrar as variadas influências e aprendizados adquiridos ao longo da própria trajetória acadêmica e artística.

A apresentação acontece dentro do projeto Sextas Musicais que, semanalmente, oferece ao público, de forma gratuita, concertos de grandes artistas com o melhor da música brasileira e internacional. A Casa Thomas Jefferson tem o apoio da embaixada dos Estados Unidos na iniciativa, como forma de oferecer gratuitamente à comunidade o acesso à cultura.

XXXVII Edição do Arte Fato em celebração ao Mês da Consciência Negra

Dia 22 de novembro, show de Leo Maia, com abertura da banda brasiliense Patacorí, a partir das 20h, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul).Classificação indicativa: livre para todos os públicos. Ingressos: entrada franca (sujeito à lotação), com retirada pelo Sympla.

Léo Maia/ Divulgação

Neste sábado 22/11), o Teatro dos Bancários será palco de uma noite com shows que promovem o encontro das músicas soul brasileira, de Leo Maia, e de terreiro, da banda brasiliense Patacorí. Filho do grande Rei da Soul Music, Tim Maia, Leo nasceu e cresceu em meio à música e herdou do pai a voz e a presença de palco. Com seis álbuns em sua discografia, suas músicas fazem parte de trilhas sonoras de novelas e seus shows e projetos já percorreram o Brasil inteiro. Em suas apresentações estão músicas autorais e releituras de seu pai, além de histórias e curiosidades sobre a família Maia. Leo se apresenta acompanhado de bateria, baixo e guitarra.

Abrindo a noite, às 20h, o Arte Fato recebe a banda brasiliense Patacorí. Com uma proposta musical de arranjos diversos que passeiam por vários gêneros, a mensagem que buscam passar é de fé por meio dos sons vibrantes de Terreiro. Patacorí é um trecho da saudação ao Orixá Ogum, em Yorubá: “Patacorí, Ogum!”, que quer dizer “Ogum supremo, principal Orixá de nossa cabeça”.

Banda Patacorí/ Divulgação

A banda é formada por oito músicos integrantes: Bruno Vidal, na bateria; Valério Gabriel, Rodrigo Martins e Rick, na percussão; João Baptista (guitarra e violão), Tico Laurindo (baixo), André Gomes (saxofone e cavaquinho), Lôsha Buah (trombone) e Fábio Lima é o intérprete das canções.

Oficina de Afoxé – CAIXA Cultural Brasília

Dia 23 de novembro, às 15h, no Foyer CAIXA Cultural Brasília . Duração: 120min. Vagas: 20. Classificação: a partir de 16 anos. Inscrições gratuitas pelo site.

No dia 23 de novembro, a CAIXA Cultural Brasília realizará uma oficina de Afoxé, ritmo tradicional da Bahia que integra música, dança e espiritualidade, com raízes no Candomblé e nos blocos afro-brasileiros. Guiada pelo grupo Afoxé Ogum Pá, a oficina oferece a oportunidade de aprender a dançar ao som de tambores e agogôs, celebrando a ancestralidade africana e homenageando os orixás. O evento convida os participantes a se conectarem com a cultura afro-brasileira e vivenciarem a força e a resistência dessa tradição.