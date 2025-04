65 anos de Brasília: saiba onde curtir o feriadão

O aniversário de Brasília está chegando, e a cidade se prepara com uma programação especial para todos os gostos e idades. De grandes shows gratuitos a intervenções artísticas e passeios culturais, não faltam opções para aproveitar o feriadão. Confira as dicas do Jornal de Brasília e celebre os 65 anos da capital com muita música, arte e experiências únicas.

“O melhor tempo é agora”

O Distrito Federal preparou um megapalco na Esplanada dos Ministérios para receber atrações de peso como Wesley Safadão, Léo Santana, Menos é Mais, Zé Neto & Cristiano, entre outros, com entrada gratuita. A programação do projeto “O melhor tempo é agora” também inclui atividades para crianças, shows de luzes com drones, apresentações no Teatro Nacional e até uma roda gigante.

Para facilitar o acesso às comemorações, o programa “Vai de Graça” vai disponibilizar transporte público gratuito entre os dias 17 (quarta) e 21 (domingo), garantindo que todos possam participar da festa com tranquilidade.

Programação:

Esplanada dos Ministérios

Sábado, 19 de abril

14h – Abertura oficial: Solenidade institucional com celebração gospel

15h – Inauguração da exposição fotográfica Brasília Ontem e Hoje

15h30 – Show: Eli Soares (gospel, artista nacional)

16h40 – DJ Léo S.A (artista local)

17h – Dih Ribeiro (artista local)

18h – Eduardo & Mônica (artista local)

19h – TJ Fernandes (Teatro Nacional)

19h – Willian & Marlon (artista local)

21h – Os Melhores do Mundo (Teatro Nacional)

21h – Show nacional: Wesley Safadão

23h – Show nacional: Léo Santana

2h – Encerramento do dia

Domingo, 20 de abril

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

15h – Heverton & Heverson (artista local)

16h40 – Enzo & Rafael (artista local)

18h30 – Rock Beats (artista local)

19h50 – Miguel Santos (artista local)

20h20 – Show nacional: Fagner

22h – Show nacional: O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo)

23h50 – Show de luzes com drones

0h – Show nacional: Mari Fernandez (Contrato do Ministério do Turismo)

2h – Encerramento do dia

Segunda, 21 de abril

14h – Abertura

14h – Teatro infantil e atividades recreativas

14h30 – Exibição de vídeos: A História de Brasília

15h – Doze Por Oito (artista local)

16h50 – Doze Por Oito (segunda apresentação)

18h – Adriana Samartini (artista local)

19h – Show nacional: Menos é Mais

21h – Show nacional: Grupo BenzaDeus

22h – Show de abertura: Bruno César & Rodrigo (Contrato do Ministério do Turismo)

23h30 – Show nacional: Zé Neto & Cristiano (Contrato do Ministério do Turismo)

0h – Espetáculo pirotécnico e encerramento oficial das celebrações

1h30 – Encerramento do show e do evento.

Museu de Arte de Brasília (MAB)

Sábado (19/4)

10h30 – Contação de Histórias para bebês (Cores, Formas e Monumentos de Brasília) – a

partir de 18 meses a 3 anos (10 vagas)

15h – Mediação Olhar Fotográfico no MAB: Brasília e a Arquitetura Modernista – Visita com intérprete de LIBRAS

16h30 – Oficina de Arte Abstrata a partir das obras de Galeno e Athos Bulcão – a partir de 4 anos (10 vagas)

Domingo e Segunda (20 e 21/4)

10h30 – Teatro de Luz e Sombra para crianças (Histórias de Brasília) – a partir de 3 anos (10 vagas)

14h30 – Mediação Linhas que contam Histórias (MAB + Concha Acústica + Orla do Lago) Homenagem ao aniversário de Brasília

16h30 – Oficina Brasília em Maquetes – jovens e adultos a partir de 8 anos (12 vagas)

Arte não é privilégio

Brasília ganha de presente uma exposição de arte urbana a céu aberto que vai ocupar cerca de 1 mil m² de muros e paredes da Favela Sol Nascente — a maior comunidade do Brasil em número de domicílios. A intervenção reúne obras de mais de 100 artistas locais.

A iniciativa faz parte do projeto “Circuito Arte não é Privilégio”, idealizado pelo Céu – Museu de Arte a Céu Aberto, criado pelo produtor cultural e “artivista” paulista Kleber Pagu. A proposta é transformar periferias e áreas degradadas das 27 capitais brasileiras em verdadeiros museus a céu aberto.

Exposição Arte Não é Privilégio

Quando: de 13 a 20 de abril, elaboração das obras de arte urbana. Dia 21 de abril, abertura da exposição

Onde: SHSN, Chácara 87 – Campo Sintético, Sol Nascente (DF)

Complexo Fora do Eixo

A sexta-feira (19) começa com happy hour a partir das 18h e segue com muito pagode da banda Benzadeus, além de sets de DJs da cidade com funk, hip hop e eletrônico. No sábado (20), a festa continua no ritmo do funk com o DJ Ariel B, sucesso em todo o país, além de Doze por Oito, Grupo Lado a Lado, Pepê, Luk e UNDRLV.

O encerramento será no domingo (21), com shows das bandas Manda Real e Nossa Galera, além de mais um happy hour especial das 18h às 21h.

Complexo Fora do Eixo

Onde: SAAN, Quadra 1

Quando: Vila CPX de segunda a sexta, a partir das 11h; e shows: quarta a sexta, a partir das 20h; sábado, a partir das 15h; Domingo, a partir das 17h.

Ingressos no site Digital Ingressos a partir de R$ 30

Classificação: 18 anos – Menores de 18 anos só podem entrar acompanhados do Pai/Mãe e/ou responsável legal.

Vinícola Brasília

Às vésperas de completar um ano de atividades, a Vinícola Brasília oferece aos visitantes uma experiência imersiva no universo do vinho durante o feriado. O tour guiado, com cerca de uma hora e meia de duração, percorre os principais espaços da vinícola e proporciona um mergulho sensorial e educativo.

Durante o passeio, o público pode degustar quatro rótulos selecionados, harmonizados com pães, azeite, queijos e salame artesanal. Para fechar a experiência com chave de ouro, cada visitante leva para casa uma taça personalizada da vinícola.

Vinícola Brasília

Onde: BR-251, km 07, PAD-DF

Quando: sextas e sábados, em três horários (10h, 14h e 16h), e aos domingos, com saídas às 10h e 14h e excepcionalmente segunda, dia 21, 10h e 14h

Ingressos R$180,00 por pessoa e R$ 100,00 para os que não consomem bebida alcoólica (haverá suco de uva e direito à taça exclusiva)

Agendamentos: (61) 98407-5802