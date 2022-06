Agenda Brasília Especial Festa Junina

O mês de junho chegou e com ele um dos eventos mais aguardados durante o ano, as festas juninas. Preparamos um roteiro completo para você se organizar e curtir com a família

Festa Junina da Paróquia Santo Antônio

Data: de quinta (2) a domingo (5), e de 9 a 13 de junho

Horário: 18h

Local: Paróquia Santo Antônio

Endereço: Quadra 911 – Asa Sul

Entrada franca

Festa junina na Fazenda Churrascada Brasília

Data: quinta-feira (2)

Horário: 17h

Local: Fazenda Churrascada Brasília

Endereço: Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe)

Ingressos: a partir R$ 40

Vendas: na entrada do evento, ou de forma antecipada pelo WhatsApp (61) 99290-2675

Sócios do Clube de Golfe e crianças até 12 anos não pagam

Festa Junina do Clube do Exército

Data: sexta-feira (3) e sábado (4)

Horário: 18h

Local: Clube do Exército

Endereço: Setor Militar Urbano (SMU) – Brasília

Ingressos a partir de R$ 50

Arraiá do Parque

Data: sexta-feira (3) e sábado (4)

Horário: 18h

Local: Parque da Cidade

Endereço: Parque da Cidade Sara Kubitschek, estacionamento 12 – Asa Sul, Brasília

Ingressos a partir de R$ 20

Vendas: pelo site

Arraiá da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Data: sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5)

Horário: 18h na sexta-feira e sábado, e domingo a partir das 16h

Local: Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

Endereço: Quadra 111 – Asa Sul

Entrada franca

Farraiá da Márcia

Data: 3 a 5 de junho, 10 a 12 de junho, 17 a 19 de junho e 24 a 26 de junho

Horário: 17h30

Local: CAUB 1 – Império Verde Celeiro, perto do viaduto do Gama, sentido Catetinho

Ingressos: a partir de R$ 80

Vendas: pelo site ou na bilheteria do evento

Crianças até 7 anos não pagam

Festa Junina do Suvaco da Asa

Data: sábado (4)

Horário: 18h

Endereço: SCS Quadra 3, Edifício Paranoá

Ingressos: a partir de R$ 20

Vendas: pelo site

Festa Junina da Paróquia Santa Teresinha

Data: sábado (4) e domingo (5)

Horário: 17h

Local: Paróquia Santa Teresinha

Endereço: SHCES Quadra 801 Lote 2 A/E, Cruzeiro Novo

Entrada franca

Festa das Tradições do Colégio Objetivo

Data: sábado (4) e domingo (5)

Horário: 9h às 20h

Local: Eixo Monumental, Arena BRB

Endereço: SRPN Arena BRB Mané Garrincha – Asa Norte

Ingressos: a partir de R$ 20

Vendas pela internet. Ingressos para sábado e domingo

Crianças até 6 anos e alunos do colégio não pagam

Festa Junina Sesc Ceilândia, com shows de Lucy Alves e mais

Data: sexta-feira (3) e sábado(4)

Horário: 19h

Local: Sesc Ceilândia

Endereço: QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte

Ingressos: a partir de R$ 10

Vendas: na bilheteria do evento ou na unidade Sesc durante a semana

Arraiá da Turma do Mickey

Data: terça-feira (7)

Horário: 19h

Local: Birthday Club Festas & Buffet

Endereço: QS 03 Rua, Pistão Sul, 02 – 452 Lote 01 Loja – Taguatinga

Ingressos: a partir de 100 reais para adultos, R$ 75 para crianças de 4 a 11 anos e R$ 40 para crianças de 0 a 3 anos.

Valor permite consumo de todos os alimentos do cardápio e dá direito a todas as atividades propostas no evento

Vendas: pelo site

Arraiá do Santuário do Santíssimo Sacramento

Quando: sexta-feira (17) e sábado (18)

Horário: 18h à 0h

Local: Santuário do Santíssimo Sacramento

Endereço: 606 Sul

Ingresso: R$ 5

Vendas: na entrada

Festa Junina da Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges

Quando: sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19)

Horário: 18h

Local: Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges

Endereço: SGAS 905 s/n – Asa Sul

Entrada gratuita

Arraial Dona Junina com show do Grande Encontro – Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Quando: sexta-feira (17)

Horário: 18h

Local: Clube Ascade

Endereço: SCES, Trecho 2 – Asa Sul

Ingressos: a partir de R$ 80

Vendas: pelo site

Festa Junina Sesc Guará

Data: sábado (18)

Horário: 19h

Local: Sesc Guará

Endereço: QE 04 Área Especial, Guará I, Brasília

Ingressos: a partir de R$ 10

Vendas: na bilheteria do evento ou na unidade Sesc durante a semana

5º São João do Guará

Data: quinta-feira (23) a domingo (26)

Horário: 17h

Local: EQ 19/34 – em frente ao edifício Consei – Guará

Ingressos: a partir de R$ 15

Vendas: pelo site

Festa Junina da Paróquia Sagrado Mercês

Data: sexta (24) a domingo (26)

Horário: 19h

Local: Paróquia Sagrado Mercês

Endereço: SGAS II SGAS 615 – Plano Piloto, Brasília

Entrada gratuita

Festa Junina Sesc Taguatinga Sul

Data: sexta-feira (24) e sábado (25)

Horário: 19h

Local: Sesc Taguatinga Sul

Endereço: Setor F Sul, Taguatinga Sul Área Especial 3

Ingressos: a partir de R$ 10

Vendas: na bilheteria do evento ou na unidade Sesc durante a semana

Festa Junina do Santuário São Francisco de Assis

Data: sexta (24) e sábado (25)

Horário: 18h

Local: Santuário São Francisco de Assis

Endereço: SGAN 915, Cj A/B – Asa Norte

Ingressos: R$ 8 – crianças até 10 anos não pagam

Paroquia Nossa Senhora da Saúde

Data: sábado (25) e domingo (26)

Horário: 18h às 22h

Local: Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Endereço: Sgan 702, Lote A – Asa Norte

Entrada gratuita

Festa Junina Sesc 913 Sul

Data: quarta-feira (1º)

Horário: 19h

Local: Sesc 913 Sul

Endereço: Via W4 Sul Quadra 713/913, Brasília – DF

Ingressos: a partir de R$ 10

Vendas: na bilheteria do evento ou na unidade Sesc durante a semana

Festa Junina Sesc Taguatinga Norte

Data: quarta-feira (8) e quinta-feira (9)

Horário: 19h

Local: Sesc Taguatinga Norte

Endereço: CNB 12 – Área Especial 2/3 – Taguatinga Norte

Ingressos: a partir de R$ 10

Vendas: na bilheteria do evento ou na unidade Sesc durante a semana