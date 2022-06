Agenda Brasília 4 e 5 de junho 2022

O seu roteiro para o fim de semana com a família ou até mesmo aquele crush para se aquecer no friozinho candango

Festival Rock Brasil 40 Anos em Brasília

Brasília recebe Festival Rock Brasil 40 anos, com shows de 16 bandas icônicas do rock nacional, mostra de cinema, espetáculos musicais e muito mais no CCBB.

Programação

04/06, Sábado

19h: Fernanda Abreu

21h: Leo Jaime

05/06, Domingo

18h: Flausino & Sideral cantam Cazuza

19h30: Leoni

21h: Marina Lima

Ingressos

Shows

Pista: A partir de R$ 40,00 (meia) + taxa

Camarote: R$ 130,00 (meia) + taxa

Teatro

R$ 30,00 (inteira)

R$ 15,00 (clientes BB com Ourocard e meia-entrada )

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*Meia-entrada para estudantes e professores, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência e suas acompanhantes e casos previstos em Lei).

*Clientes Ourocard têm 50% de desconto no valor do ingresso, não cumulativo com o benefício de meia entrada legal.

Espetáculo Infantil “A Família Encantada” em Brasília

Devido ao grande sucesso, Cia. Neia e Nando apresenta o espetáculo infantil “A Família Encantada” no Teatro Royal Tulip, dias 04 e 05 de junho. Saiba mais aqui!

Atrações:

Cia Neia e Nando

A Néia e Nando Cia Teatral depois de mais de dois anos volta aos palcos de Brasília com uma nova super produção.

O sucesso do momento que está encantando as crianças vai ganhar vida no palco do Teatro do Royal Tulip. Com coreografias, figurinos fiéis e muita diversão como só a Néia e Nando sabe fazer.

A Família Encantada conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto. A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.

Ingressos

R$ 80,00 (inteira) + taxa

R$ 40,00 (meia) + taxa

R$ 60,00 (meia ou ingresso solidário) + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*Meia entrada para: Estudantes, professores, idosos e criança a partir de 2 anos

*Ingresso solidário mediante a doação de 1kg de alimento.

Ponto de Vendas

https://www.ingressodigital.com

Belini 113 Sul

Mais informações

Local: Teatro Royal Tulip Brasília – SHTN Trecho 1royal

Datas: 04 e 05 de junho de 2022, Sábado e Domingo

Horário: Sábado e Domingo às 16h30

Classificação: Livre

Informações: (61) 35229521 / 9.99838928

Duração: Aproximadamente 60 minutos

Capacidade do teatro: 500 lugares

Acessibilidade: Estacionamento pago no Hotel Royal Tulip, espaço para cadeirantes e rampas e elevadores de acesso.

Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito, dinheiro. Parcelamento em cartão de crédito. Não aceitamos cheques.

Programação Laguna Gastrobar Brasília

O Laguna é o seu novo Gastrobar à beira do Lago Paranoá. Um novo conceito de diversão para os brasilienses. Confira aqui a programação semanal!

Programação

Sábado (04/06)

Harmonia do Samba

Domingo (05/06)

Israel Novaes

Grupo Se joga

Thiago Nascimento

Geovana

Bruno Freitas

Daniel Futuro

Ingressos

Sexta-feira (03/06)

1º lote: R$ 45,00 (unissex)

Sábado (04/06)

Camarote:

R$ 120,00 (unissex) + taxa

Pista:

R$ 60,00 (unissex) + taxa

Domingo (05/06)

2º lote: R$ 55,00 (unissex)

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Promoção para aniversariantes

O Laguna Brasília é o lugar ideal para você comemorar o seu dia em grande estilo.

Além de ganhar uma torre de drinks, aqui usamos um sistema de comanda individual, assim você e seus convidados podem pedir o que quiser sem ter aquela dor de cabeça no final da conta. Sem contar que o ambiente é mágico!

Reservas via WhatsApp: (61) 9.9109-9096

Victoria Haus 10 anos

Victoria Haus divulga data de comemoração da edição especial de 10 anos. Nos dias 03 e 04 de Junho na Arena BRB – Estádio Nacional Mané Garrincha.

Atrações:

Ver programação

Programação

04 de Junho, Sábado – 21h

Festa MAGIA + After

DJs Breno Barreto

Baez

Erik Vilar

Karol Figueiredo

André Albano

Dominick

Laurize B2B Goyaz

Juan Manuel/Argentina

Liza Rodriguez

Ícaro

Pedro Albuquerque feat. Pocs Crew

Tagore

Dani Santos

Gui Barros

Tits

Mateus Medeiros

Circuito Cervejeiro na Programação do Jardim Urbano

Este fim de semana será dedicado aos apaixonados por cerveja e boa música no Jardim Urbano, no 3º piso do Conjunto Nacional. Clique aqui e saiba mais!

Programação

Sábado (04 de junho)

15h – MUCA Brasília (mpb, bossa, samba)

17h30 – Bsblack (black Brasil)

19h30 – Banda Posto 9 (mpb, samba-rock)

Domingo (5 de junho)

13h – Clube do samba (choro & samba)

16h – Breno Alves (samba raiz)

18h – Máfia do Soul (tim maia)

20h – Banda Posto 9 (samba-rock)

Ingressos

Entrada gratuita

Festa do Branco com Harmonia do Samba em Brasília

Festa do Branco com Harmonia do Samba e mais de 10 atrações, dia 04 de Junho no Laguna Gastrobar Brasília. Saiba mais aqui!

Atrações:

Imanichi

Helmer Muniz

Ballad

Junqueira

Fred & Rodrigo

+ atrações

A energia da swingueira baiana vai ferver na capital do Brasil mais uma vez! Agora, nas margens do Lago Paranoá, no charmoso Laguna Gastrobar, com um show especial de Xanddy e seu grupo Harmonia do Samba, além de 10 atrações locais.

Grandes sucessos como Tic nervoso, Vem neném, Sacanagenzinha e Nova Paradinha, vão embalar os brasilienses na Festa do Branco, que será realizada no próximo dia 4 de junho (sábado), a partir das 16h.

Ingressos

Camarote:

R$ 150,00 (unissex) + taxa

Pista:

R$ 80,00 (unissex) + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Festiva MOVA 2022

Festival MOVA retorna ao quadradinho! Evento ocorre nos dias 4 e 5 de junho e reúne grandes nomes da música brasileira como Maria Gadú e Marcelo Jeneci. Confira

Atrações:

Muntchako

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana,

Gaivota Naves

Camarones Orquesta Guitarrística

Flávio Delli + DuoTiFi

Puta Romântica

Formiga Dub

Maria Gadu

Hamilton de Holanda convida Mestrinho

Saciwèrè

Bloco das Divinas Tetas

Amaro Freitas

Forró Red Light

Capivara Brass Band

Orquestra Quadrafônica

Com a volta dos grandes festivais ao calendário cultural, Brasília receber um dos principais eventos de música, arte e diversidade da capital. Após um hiato de dois anos, o Festival MOVA retorna ao quadradinho, nos dias 4 e 5 de junho, nos bosques atrás da Arena BRB Nilson Nelson.

Programação

Sábado 04/06:

Muntchako

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana,

Gaivota Naves

Camarones Orquesta Guitarrística

Flávio Delli + DuoTiFi

Puta Romântica

Formiga Dub

Domingo 05/06:

Maria Gadu

Hamilton de Holanda convida Mestrinho

Saciwèrè

Bloco das Divinas Tetas

Amaro Freitas

Forró Red Light

Capivara Brass Band

Orquestra Quadrafônica

Ingressos

Primeiro lote: R$ 50 (com a doação de 1kg de alimento não perecível) + taxas

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio