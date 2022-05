Adriano, da tribo Lua, é o terceiro eliminado de ‘No Limite’

O integrante foi escolhido pelo restante da tribo para deixar o reality; Além dele, Kamyla e Guza, também receberam votos

Adriano, da tribo Lua, foi o terceiro participante a ser eliminado da temporada 2022 do No Limite (Globo), no episódio desta terça-feira (10). O mineiro recebeu a maioria dos votos de sua tribo. Outros dois participantes, Kamyla e Guza, também receberam votos.

O grupo perdeu a prova de imunidade e, por isso, teve que votar em um dos integrantes. Foi o segundo Portal da Eliminação enfrentado pela tribo Lua.

“Foi um desafio muito grande, eu prezo muito o silêncio e as pessoas falam o tempo todo”, disse Adriano após a eliminação. Ele definiu como intensa a experiência no reality apresentado por Fernando Fernandes.

Os participantes enfrentaram uma prova de eliminação cheia de obstáculos, como cavar na areia, quebrar muros de cana, passar por um muro feito de tijolos e abrir gavetas a marteladas. Para vencer, era preciso pegar os bumerangues de madeira que estavam nas gavetas e atirar em alvos, que precisavam ser destruídos.

A grande novidade da temporada deste ano do No Limite é o atleta e ex-BBB Fernando Fernandes, 41, como apresentador -no lugar de André Marques, que ocupou o posto no ano passado. “Quem pensa que vai ter moleza está enganado, já que nem o apresentador terá. Será a temporada mais extrema, mais desafiadora e intensa”, disse Fernandes, antes da estreia.