Na busca por reafirmar Brasília como um ponto central no roteiro cultural do país, foi reinaugurado neste final de semana o Teatro Planalto, no Ulysses Centro de Convenções. Para a reinauguração do espaço,o cantor Daniel Boaventura se apresentou junto a Orquestra Filarmônica de Brasília com sessão dupla.

Nesta semana, a agenda de reabertura conta com com a peça “Baixa Terapia – Uma Comédia no Divã”, dos dia 13 a 15 de outubro, com o ator Antônio Fagundes, que está em turnê pelo Brasil e tem sido um sucesso de público, com mais de 400 mil espectadores

Para o consultor estratégico do grupo que gerencia o Ulysses, Marcos Cumagai, as expectativas eram as mais positivas possíveis para a inauguração do teatro reformado. Depois de conversar com pessoas da comunidade teatral, produtores, atores e afins, inclusive com o renomado Miguel Falabella que passou pelo Ulysses com a peça A Mentira, recentemente. Segundo Cumagai, Falabella deu a chancela final sobre o Teatro Planalto, com os concelhos sobre a estrutura de um espaço apropriado para peças teatrais. “E isso deu motivação para mais investimento na reforma do Teatro Planalto”. O Consórcio Capital DF, é responsável pelo investimento no Ulysses desde 2018, e tem focado na recuperação e reposicionamento do centro de convenções no mercado nacional.

Para o benefício da cultura e do entretenimento de Brasília, o que antes era conhecido como Auditório Planalto, agora foi rebatizado como Teatro Planalto, no dia 7 de outubro, com 900 assentos, espaço VIP com 8 lounges – que incluem de 4 a seis cadeiras com vista privilegiada e serviços – , palco ampliado e pé direito que possibilita grandes montagens de cenários, novo sistema de som e cortinas mecanizadas. “Isso deu outra atmosfera para o espaço”. Mas ele ressalta que o espaço ainda não está totalmente reformado, mas o principal foi feito. As próximas fases envolvem os ajustes de troca de todo piso e pintura geral.

A reabertura do Teatro Planalto vai elevar o padrão colocando Brasília de volta na rota de grandes peças teatrais e musicais, preparado e com capacidade para receber os melhores espetáculos, até então restritos ao público de São Paulo e Rio de Janeiro.

Ele destaca Auditório Master, um dos teatros que fazem parte da estrutura do Ulysses: “Nós liberamos a última fase da renovação do Master no fim do ano passado para início do ano de 2023, o maior teatro montado do Brasil hoje, o único teatro pronto com 3 mil lugares no Brasil”, frisa. E enfatiza que o Ulysses é o único centro de convenções no Brasil, que tem dois teatros e três anfiteatros montados e prontos.

“Um motivo de orgulho para toda a população de Brasília”, reforça. E estrategicamente, ele aponta que isso permite que a partir da reabertura do Teatro Planalto nesta primeira etapa, junto do Auditório Master, que Brasília possa atrair novamente espetáculos internacionais e artistas muito bons. “E agora com o Planalto a gente entende que as boas e grandes produções, assim como espetáculos musicais e shows musicais que estavam restritos ao eixo São Paulo-Rio de Janeiro, agora vão ter um outro ponto importante”.

Mas, para além da inserção de Brasília neste roteiro, como o terceiro pólo cultural, Cumagai aponta que o objetivo também é fazer uma grande movimentação junto às companhias de teatro locais de Brasília, as quais muitas não têm locais de ensaio. “A gente pode trabalhar no sentido de criar um fomento para isso, porque Brasília tem a ver com cultura e o Ulysses está cravado no marco zero da capital e dentro do setor de fusão cultural”. Ele espera que o produtor cultural local ou a companhia local possa contar com esses ambientes do Ulysses, e projetar suas companhias no âmbito de promoção e reconhecimento nacional.