A bienal musical do brasiliense Biba Crema chegou no DF

Será um “single” por mês, durante dois anos, começando no dia 17 de maio, com a canção ‘Rio em Flor’ do projeto Festa da Lua

O músico, cantor e compositor Biba Crema, que adora misturar amor e natureza em suas canções (Pop Love Music) tem novidades. O artista decidiu lançar a Bienal Musical, para manter o contato com seu público digital durante a pandemia. “Será o caminho de troca com o público digital e com os apoiadores do meu trabalho”, explica.

Nesse projeto, o artista se propõe a lançar uma música autoral por mês, começando no dia 17 de Maio de 2022, e encerrando a Bienal Musical no dia 10 de Maio de 2024.

“Quero pavimentar a estrada que liga o meu canto às pessoas, a Bienal vai estar “ON AIR” nos próximos 24 meses, fazendo justamente isso”, afirma Biba.

O artista pretende lançar músicas novas, antigas, algumas releituras do seu material autoral com canções em português e inglês, reverenciando os 20 anos que morou nos Estados Unidos.

O lançamento da Bienal Musical será no dia 17 de maio, com a música Rio em Flor. A data foi escolhida por ser especial para Biba. “Nesse dia celebro e homenageio o meu pai e a minha filha, um dia importante, sempre foi um dia feliz pra mim”, declara.

As músicas do artista são inspiradas no amor e na natureza. Um rezo de amor e esperança, um canto pra vida inteira: “O sol que brilha, um novo dia nos convida pra dançar a vida”, é um dos trechos do primeiro lançamento.

O músico afirma que a mensagem da Bienal Musical é para as pessoas entrarem no modo relax, um som pra todo mundo ficar de bem, em harmonia, na vibe do Pop Love Music.

As músicas estarão nas plataformas digitais de Biba Crema.

Serviço

Bienal Musical

Lançamento da música Rio em Flor

Data: 17 de maio de 2022

Local: plataformas digitais de Biba Crema

Site: aqui

Facebook: Biba Crema Music – aqui

Instagram: @bibacremamusic

Spotify: Biba Crema – aqui

Youtube: Biba Crema Music – aqui

