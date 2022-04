6° temporada de Better Call Saul: entenda as novidades

A última temporada lançada na segunda-feira (18), na netflix, tem 13 episódios. Ela teve uma impressão muito boa, o roteiro continuou com sua qualidade de sempre

Por Monique Del Rosso

Agência de Notícias do CEUB/ Jornal de Brasília

A história perpassa por uma sequência do futuro da série Breaking Bad, com acontecimentos que fizeram Saul (personagem principal) mudar completamente de identidade.

Dessa forma, a nova situação de sua vida percorre através de tragédias e uma vida humilhante de um ex-advogado golpista. Assim, a útima temporada foi lançada na segunda (18) e prometeu uma ótica diferente das demais.

6° TEMPORADA

A última temporada lançada na segunda-feira (18), na netflix, tem 13 episódios. Ela teve uma impressão muito boa, o roteiro continuou com sua qualidade de sempre. Os primeiros momentos são responsáveis em mostrar uma equipe de mudança da luxuosa casa de Jimmy e o fim próximo fica cada vez mais próximo.

Uma vez em que uma fuga de Nacho, com uma boa produção de fumaça, frigideiras e mortes, já nesta temporada explica sobre a vida desse personagem depois de estar em localidade de seu inimigo. Sobre a reação dos telespectadores, causa a afeição e o gostar sobre Nacho.

Nessa métrica, os ganchos de Goodman mantém a sua essência e a sua genialidade. Podemos falar sobre a Kim, apesar de ser esposa de Saul, não deixa de ter a sua própria personalidade e brilho, elevando a mulher na série, diferentemente de Breaking Bad. Por conseguinte, ela fica com medo da segurança “será que ela vai morrer ou ir para a prisão?” é um questionamento que te persegue durante toda a temporada . Além disso, as cartas são redistribuídas e as humilhações continuam presentes no cotidiano de todas as personas.

Bob Odenkirk em ‘Better call Saul’ (Foto: AMC)

5° TEMPORADA

Estreou originalmente no dia 23 de fevereiro de 2020 nos Estados Unidos. Bob Odenkirk (Jimmy McGill/Saul Goodman), Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando e Giancarlo Esposito continuaram com seus papéis das temporadas anteriores com a adição de Tony Dalton. Com esse contexto, como de praxe, o material começa no futuro e Jimmy consegue a sua licença para fazer a profissão que ama. Concluindo, a fotografia que mais se destacou foi a de um assasinato envolvendo Mike.

Entra, assim, um personagem novo que ajudará Jimmy no durar. Dessa maneira, o casamento entre Saul e sua amada (Kim), ocorre e Saul vai para o deserto, de novo, em busca de dinheiro e solta um personagem do Cartel e ele ganha um bom incentivo para isso. Com toda a certeza, essa temporada mostrou a ótima atuação de Bob Odenkirk, ao mostrar a péssima saúde mental de Goodman.

4° TEMPORADA

A quarta temporada temporada de Better Call Saul foi bastante elogiada pela crítica e pelo público, tendo seis indicações para a 71.ª edição do Prêmio Emmy do Primetime.

Ela começa com cenas típicas, cenas em preto e branco para causar impacto aos telespectadores. Ademais, a procura de Saul por dinheiro torna-se o foco principal e o furto foi um meio para isso.

Essa temporada, sem dúvida, é a mais “dark” de todas, com vinganças incluídas. Nessa linha, na dimensão do Pollo Hermanos está a todo vapor e uma nova “indústria do crime” é inaugurada. Visto isso, é perceptível a dicotomia em que todos os personagens tem, a briga entre o bem e o mal está presente durante todas as temporadas e é aí em que o nascimento de Saul Goodman é obtido.

3° TEMPORADA

Gilligan e Gould mostram o seu belo trabalho, a forma como tudo tem um motivo na construção do roteiro e como tudo se encaixa ao decorrer de cada episódio é primorosa.

Sobre a temporada, novamente ocorre uma briga entre irmãos, Jimmy e Chuck, mas as provas sobre o irmão acabam sendo colocados de escanteio e o personagem principal é processado não pelo ocorrido, mas por invasão domiciliar de seu irmão.

Dentro desse contexto, o famoso Pollo Hermanos aparece na drama e os personagens começam a se conectar aos poucos.

Seguindo no Cartel, novas propostas de distribuição de drogas são propostas e Jimmy mostra a sua falta de empatia de novo e essa falta de empatia, por consequência, é descoberta e a má fama por suas principais clientes é conquistada.

2° TEMPORADA

Estreou em 15 de fevereiro de 2016, quase tudo gira em torno de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), que tem problemas com o cartel mexicano de drogas após um conflito com Tuco, orquestrado por Nacho.

A segunda temporada de Better Call Saul foi aclamada, recebeu sete indicações em seis categorias para o 68º Primetime Emmy Awards. Com isso, a temporada começa com a vida humilhante de Saul que acaba tendo que trocar de trabalho.

De um emprego “digno” para um acorbertor de venda de drogas, a história volta ao Jimmy e a advocacia e acaba ajudando um personagem que será importante para o resto da série, obtém, assim, o entendimento de que a profissão de Jimmy será sempre a de Saul, a advocacia.

Nos últimos episódios, o romance, algo, até então,pouco explorado por Vince Gilligan, começa a surgir na série e esses encontros fizeram com a criação de uma nova firma como solução pelos erros ccometidos com o principal.

1° TEMPORADA

É cabivel analisar que a série já começou muito desejada, o episódio piloto de nome “Uno” bateu o recorde de série estreante mais assistida na história da televisão a cabo dos Estados Unidos, sendo assistido por 6,9 milhões de pessoas.

Na primeira temporada podemos ver a vida de Jimmy (Saul) mudando, de um fracassado para um herói e a péssima relação do mesmo com o seu irmão Chuck. Sendo assim, com o ocorrido para a ambiguidade de sua vida, a advocacia volta para a sua vida e a possibilidade de uma boa quantia de dinheiro entra na sua rotina.

Porém, nem tudo é positivo, pois Jimmy descobre o golpe por parte do seu próprio irmão. Em suma, a série consegue superar até mesmo a série anterior, pelo fato de explorar mais a vida do personagem principal.

Sobre a estética, ela é bem coesa com a série de Breaking Bad, mesma tonalidade de cores e fotografia escura para a trama. A cronologia ficou boa também, dá para notar quando cada fato acontece e quanto tempo demora para cada fato.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira