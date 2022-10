5 coisas que todo fã de jogos online deve saber

Além da brincadeira que jogo online não tem pause, o que mais todo fã desta modalidade deve saber. Confira neste artigo.

O público de jogos online só cresce no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela Game Brasil, 3 em cada 4 brasileiros consomem algum tipo de jogo eletrônico. Ainda segundo os dados divulgados, só no Brasil, mais de 74% da população diz que joga algum tipo de game.

Por isso, existem alguns detalhes que precisam estar atentos para que a diversão não vire dor de cabeça.

Conheça algumas dicas que todo fã de jogos online deve saber

Jogue em um ambiente confiável

O primeiro passo que você dar é pesquisa sobre a plataforma que você irá jogar, afinal, algumas delas serão exigidos inserção de dados. Se o site não for confiável, você pode cair em um golpe.

Fique de olho na URL do site. Se existir qualquer tipo estranho de caractere neste endereço, já desconfie. No Brasil, existem muitas páginas que parecem reais, mas não são. Por isso, se estiver com dúvida, nem entre.

Uma modalidade de jogo online que tem exigido bastante pesquisa para saber confiabilidade são as plataformas de apostas.

Se você gosta de praticar este tipo de jogo, pesquise antes de depositar o dinheiro na plataforma. Podemos encontrar diversos sites que já dão dicas de melhores sites de apostas esportivas para que os usuários consigam se divertir com segurança.

No caso de cassinos, opte por aqueles jogos que você já conhece as regras, desta forma, será mais fácil de não perder o dinheiro investido.

Além disso, pesquise mais a fundo sobre determinada plataforma. Por exemplo, se pesquisar se pin up cassino é confiável, verá uma análise dizendo que possui como vantagens o fato de aceitar criptomoedas, ter muitas modalidades esportivas e vários tipos de bônus.

Sendo assim, verifique os detalhes de cada site antes de finalizar sua aposta.

Cuidado com os seus dados

Muitos jogos online exigem preenchimento de dados e até mesmo é possível realizar compras na plataforma.

Por este motivo, é bem importante ficar atento e não colocar dados desnecessários. Se o site não pedir o CPF, por exemplo, não coloque mesmo que o campo de preenchimento esteja ali na página de dados pessoais.

Cuidado também para não deixar o seu cartão de crédito cadastrado na plataforma, assim, poderá evitar que alguém clone os seus dados e faça compras em seu nome.

Se o jogo escolhido precisar de realização de pagamento, opte por inserir um cartão de crédito virtual ou até mesmo realizar o pagamento via boleto, se existir esta opção.

Administre o seu tempo

É muito importante para a saúde mental ter um tempo de descanso, mas é necessário tomar cuidado para que você não perca momentos essenciais porque estava jogando.

Tente estabelecer um tempo de jogo por dia ou até mesmo incluir as pessoas da sua casa naquele tempo de diversão, evitando um distanciamento social.

Não jogue em wi-fi público

Ao conectar em um wi-fi público você fica mais exposto, principalmente, quando o assunto é hacker, já que eles podem invadir o seu celular, por exemplo, e ter acesso a todos os seus dados.

Se estiver fora de casa e sem internet, mas com um tempinho para lazer, opte por estudar estratégias, por exemplo, para que quando você estiver conectado possa colocar em prática e ter sucesso na partida.

Não clique em tudo que aparece para você

A internet está cheia de pegadinhas, não é mesmo? Por isso, você deve tomar muito cuidado com os links que aparecem para você enquanto está jogando ou conversando no chat durante uma partida.

Existem pessoas que mandam links falsos apenas para clonar celulares e computadores para pegar os seus dados.

Enquanto estiver jogando, foque no jogo e não deixe a sua atenção desviar por anúncios ou conversas que podem ser duvidosas.

Caso você se interesse pelo conteúdo, após terminar a partida, pesquise sobre o assunto e clique em sites confiáveis.

Você gosta de jogar online? Compartilha com a gente qual jogo você gosta e qual dica que todo fã de jogos online deve saber você já pratica!