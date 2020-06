Terceira parcela do auxílio começa a ser paga no próximo dia 17

A terceira parcela do auxílio emergencial começará a ser paga no dia 17 de junho.

Primeiro, serão beneficiados os usuários cadastrados no Bolsa Família, de acordo com o último dígito do número de identificação social (NIS). Quem tem o NIS com final 0 deve receber no dia 17; NIS com final 1, deve receber no dia 18; e assim sucessivamente.

Os trabalhadores informais cadastrados no app ou site da Caixa devem começar a receber dias depois. Os R$ 600 serão creditados na poupança digital, de acordo com o mês de nascimento.

No entanto, o calendário de pagamento não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. Desta forma, as datas podem sofrer alterações. A expectativa era de que o cronograma completo da terceira parcela fosse disponibilizado na segunda (8), mas os detalhes devem ser fechados na quarta (10).

Mais duas parcelas

O governo federal definiu que o auxílio será prorrogado. Os beneficiários receberão mais duas parcelas de R$ 300; as mães chefes de família deverão receber duas de R$ 600. A informação foi confirmada ao jornal Extra e deve ser oficialmente divulgada nos próximos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE