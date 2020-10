Setores da indústria se mostram confiantes na economia, diz CNI

PUBLICIDADE

Segundo o Índice de Confiança do Empresário Industrial todos os 30 setores da indústria, pesquisados pela CNI, se mostram confiantes na economia. O índica indica que, por setor, houve variação de 54 pontos em biocombustíveis a 64,8 pontos em produtos de borracha. O dado é medido em uma escala de 0 a 100 e qualquer valor acima de 50 pontos é positivo

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, 22 setores mostram alta da confiança. No entanto, na comparação com setembro de 2020, o ICEI aumentou em 13 setores industriais e recuou em outros 16.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explica que o ICEI é um indicador que antecede o desempenho industrial e sinaliza mudanças de tendência da produção industrial. Ele é calculado em um intervalo de 0 a 100 pontos, sendo 50 pontos a linha de corte. Qualquer valor acima desses 50 pontos indica confiança.

“É importante dizer que, mesmo nos setores onde há queda do ICEI, os empresários ainda mostram confiança em outubro, ainda que menor do que em setembro. Há questões importantes que interferem nessa confiança, como avanço das reformas, que podem ser um divisor de águas na economia no próximo ano”, explica o economista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ICEI da Indústria de Transformação recuou 0,6 ponto, mantendo-se em patamar elevado, ao registrar 62,0 pontos. Os setores mais confiantes são: Produtos de borracha. Metalurgia, produtos de minerais não metálicos, Produtos de metal e Têxteis. Os setores com menor confiança são: Biocombustíveis, Obras de infraestrutura e Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos.

O ICEI da Indústria da Construção se manteve inalterado em 56,7 pontos em outubro. A confiança aumentou nos setores de Obra de infraestrutura e Serviços especializados para construção, mas está menor no setor de Construção de edifícios.

O ICEI da Indústria Extrativa cresceu 3,8 pontos em outubro, atingindo 63,7 pontos. Esse foi o segmento industrial com as principais altas entre setembro e outubro.