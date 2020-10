Serviços sobem 2,9% em agosto, mas seguem sem recuperar perdas da pandemia

PUBLICIDADE

Diego Garcia

Rio de Janeiro, RJ

Último setor da economia a iniciar retomada após o pico da pandemia, os serviços apresentaram crescimento de 2,9% em agosto na comparação com o mês anterior, informou nesta quarta-feira (14) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Foi o terceiro mês consecutivo de alta, mas as vendas do setor ainda se encontram 9,8% abaixo do verificado antes da crise causada pela chegada da Covid-19 no país. Na comparação com agosto do ano passado, as vendas do setor de serviços caíram 10%.

A alta, porém, ainda não recupera as perdas causadas pelos efeitos da Covid-19 no país. No acumulado de janeiro a agosto, o setor registra retração de 9%. Considerando os últimos 12 meses, a queda é 5,3%.

O setor de serviços é o principal componente do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e o maior gerador de empregos do país. Sua recuperação é considerada fundamental para definir o ritmo de retomada da economia após as flexibilização das medidas de isolamento social.

É nesse setor que estão atividades como bares e restaurantes, hotéis, cinemas ou salões de beleza. Com maior dependência de contato pessoal, elas tiveram grandes perdas e demoram mais a se recuperar, seja porque ainda enfrentam restrições ao funcionamento seja pelo temor de contaminação.

A retomada da economia brasileira com a flexibilização das medidas restritivas pelo país não tem sido igual em todos os setores.

Indústria e comércio emendam quatro meses consecutivos de alta. Este último, que no PIB é parte dos serviços, já recuperou os níveis de venda pré-pandemia e ficou 2,6% acima do recorde de outubro de 2014. Segundo o IBGE, a diversidade do setor de serviços e a dependência do contato explicam a recuperação mais lenta. O comércio brasileiro fechou com alta de 3,4% em agosto. De acordo com o IBGE, o setor está 8,9% acima do patamar de fevereiro, superando totalmente as perdas acumuladas durante a pandemia.

Na produção industrial, o crescimento em agosto foi de 3,2%. O setor, porém, ainda não conseguiu recuperar as perdas do pior período da crise, quando teve perdas de 27%. Diante desse cenário, a indústria ainda continua 2,6% abaixo do nível de fevereiro, período pré-pandemia.

A pandemia também segue deteriorando o mercado de trabalho no Brasil. A taxa de desemprego atingiu o patamar inédito de 13,8% no trimestre encerrado em julho.

É recorde também o número de brasileiros que se declararam desalentados, ou seja, que desistiram de procurar emprego por acreditarem que não vão encontrar uma vaga: 5,8 milhões. Igualmente inédito é o número de trabalhadores que se consideram subutilizados -trabalham menos horas do que gostariam.

Esse contingente reunia 32, 9 milhões de pessoas.

No total, em julho, eram 52 milhões atingidos pela crise no emprego causada pela Covid-19 e seus efeitos.

As informações são da FolhaPress