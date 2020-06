Saiba como conferir se seu CPF foi usado para requerer o auxílio emergencial

PUBLICIDADE 

Diversos cidadãos estão sendo vítimas de fraudes no programa do Auxílio Emergencial. Ao todo, 200 mil pessoas foram autorizadas a receber o benefício sem se enquadrarem nos requisitos para o cadastro. O governo informa que uma parte desse golpes é aplicada com o uso indevido do CPF da vítima.

Ao acessar o site do ministério da Cidadania e da Dataprev, é possível verificar se um CPF foi utilizado na solicitação do benefício. Caso não tenha realizado o requerimento, o resultado da busca deverá ser “requerimento não encontrado”. Se aparecer a mensagem “em processamento”, “aprovado”, “não aprovado”, “requerimento retido” ou “dados inconclusivos”, o documento foi usado para solicitar auxílio emergencial.

Para realizar denúncias de fraude, o ministério da Cidadania disponibilizou os telefones 121 e 0800 707 2003 ou no site Fala BR. A pasta também disponibiliza meios eletrônicos para a devolução do recurso aos cofres públicos. Para realizar a devolução do auxílio obtido de forma indevida, o usuário precisará acessar o site devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br e informar o CPF. Em seguida, o portal irá gerar uma Guia de Recolhimento da União, que pode ser paga em qualquer banco, inclusive pelo internet banking.