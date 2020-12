Rio Claro: saiba mais sobre a primeira gestora de investimentos independente de Brasília

PUBLICIDADE

Cuidado, atenção e empatia com o investidor, atitudes e características que até pouco tempo atrás eram raras de serem encontradas no mercado, principalmente em bancos e corretoras de investimentos, hoje, podem ser vistas em abundância na primeira gestora independente de Brasília, a Rio Claro Investimentos, que oferece acessibilidade para que pessoas com aplicações financeiras a partir de R$ 300 mil possam ter o serviço de gestão de investimentos independentes, o que antes só era oferecido para indivíduos com patrimônio a partir de R$ 50 milhões.

O empreendimento é fruto de uma visão estratégica e conservadora do administrador e especialista em gestão de investimentos João Pessine e de seus sócios, que apresentam uma proposta transparente e inovadora, direcionando seu foco especialmente para o cliente e não para os produtos, analisando com atenção o perfil de cada investidor, seu patrimônio, objetivos de curto, médio e longo prazo, e por meio de uma visão mais macro, recomenda investimentos.

“A Rio Claro Investimentos foi criada para deixar o mercado financeiro menos assustador para as pessoas, e apresentá-lo de uma forma muito mais humana e empática, e é por isso que temos o grande privilégio em ajudar tantas famílias a planejar o futuro financeiro delas”, explica o sócio-fundador da primeira gestora de investimentos independente de Brasília.

Mas, o que é ser uma gestora independente?

Tendo como virtude a empatia e transparência em seu relacionamento com o cliente, a Rio Claro segue uma via única em ser uma gestora independente, isto é, ela não representa bancos ou corretoras para trabalhar com seus investimentos, assim como não recebe comissões pelos investimentos feitos, além de não abrir conta para o cliente, não receber transferências em seu nome, no qual todo o dinheiro investido pelas famílias ficam no próprio CPF do responsável, administrando patrimônios e carteiras não só no Brasil, mas, também no exterior com as principais instituições norte-americanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com inspirações em gestoras do exterior, os serviços oferecidos pela Rio Claro são conhecidos como Wealth management, que já eram disponibilizados para o público de patrimônios elevados, normalmente com patrimônio financeiro superior a R$ 50 milhões. Logo, Pessine e seus sócios decidiram de uma forma inovadora levar este serviço para pessoas com um patrimônio a partir de R$ 300 mil, e o resultado não foi outro: em pouco mais de um ano, mais de 500 clientes, entre famílias, funcionários públicos, médicos, advogados e empresários, acreditaram na gestora e aconselharam mais de R$ 600 milhões para Pessine e sua equipe tomarem conta.

“Isto só é possível graças a uma equipe altamente treinada e certificada, onde dispomos de dois gestores de CVM certificados pela CGA, dois analistas de investimentos Anbima CNPI, e cinco planejadores financeiros certificados pela CFP, que estão alinhados com os objetivos dos nossos clientes, e, através de uma linguagem simples, sem “economês”, informam como utilizaremos os produtos financeiros e os ‘ porquês’ de cada um que está presente no seu planejamento financeiro. Sem dúvidas, somos a equipe com mais certificados na área de investimentos em Brasília” enaltece, João Pessine, sócio-fundador da Rio Claro Investimentos.

Entre os principais serviços oferecidos pela Rio Claro estão a gestão de investimentos (seleção, consolidação e monitoramento da carteira de ativos); planejamento familiar, patrimonial e sucessório; estruturação jurídica, fiscal e contábil; gestão fiduciária; gestão de riscos, entre outros.

A garantia de segurança para as famílias

Como dito, a preocupação da Rio Claro está em levar tranquilidade para as famílias, a partir de um planejamento financeiro simples e transparente, de acordo com as necessidades do cliente, após uma conversa que busca entender os problemas, sonhos, desejos e objetivos do presente ao futuro, para desenvolver carteiras de investimento personalizadas conforme o momento de vida de cada investidor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Trabalhei em bancos e corretoras, e o que mais reparava era que ninguém perguntava ao cliente o que de fato ele precisava, não existia aquela preocupação em entender a situação daquela pessoa, seus problemas, sonhos, objetivos, desejos de curto, médio e longo prazo. Era um sistema que eu enxergar totalmente frio e nada humanizado. Diante dessa vivência eu procurei buscar entender mais sobre esses clientes e vi que era possível destinar todo um trabalho empático, seguro e transparente a ele a partir de uma gestora independente, e foi aí que começou a Rio Claro Investimentos”, conta o economista.

Credenciada e tendo como órgão regulador a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Rio Claro Investimentos desenvolve um trabalho de gestão de carteiras, isto é: implementa a política de investimentos do patrimônio do cliente que foi definida de acordo com seu perfil.

“Por sermos credenciados na CVM, nós temos um acesso especial a conta do cliente, contudo, esse acesso não nos permite movimentar nenhum tipo de valor financeiro fora do CPF desse investidor, logo, nosso papel é de implantar a política de investimentos em ações que avaliamos que valem a pena e que são totalmente seguras as necessidades que foram definidas em conversa com esse cliente”, explica Matheus Portela, sócio-fundador e Economista Chefe da Rio Claro.

Relacionamento com o cliente

Sendo uma gestora de recursos especializada em administrar o patrimônio de famílias, a Rio Claro tem um propósito muito simples e de enorme impacto: levar tranquilidade à vida financeira, através de uma conversa compreensível sobre planejamento financeiro, com o objetivo de diminuir as precauções do cliente e encaminhá-lo na busca de seus objetivos e sonhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Sabemos que o mercado financeiro é muito complexo e que de primeira pode causar uma certa incerteza as famílias que desejam investir o seu dinheiro, contudo, aqui na Rio Claro, nós tomamos todo um cuidado, que é de gerir o dinheiro de nossos clientes em investimentos seguros, sem aquelas promessas milagrosas de investir muito e ganhar muito em pouco tempo. Aqui, os investidores vão ganhando aos poucos e com segurança e tranquilidade sob uma gestão profissional e transparente, para ele ter um bom ganho dentro do risco necessário, rentabilizando seus patrimônios mês a mês de forma segura e rentável, de acordo com seu perfil e objetivo”, explica João Pessine.

Sobre João Pessine

Sócio fundador da Rio Claro, formado em Administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Gestão de Investimentos pela Universidade de Genebra e com cursos pelas universidades da Flórida e Melbourne. Atua há mais de nove anos na área de planejamento financeiro familiar, tendo passados pelas empresas: Ágora Investimentos, onde foi analista de investimentos por um ano; pelo Banco Bradesco de Investimentos (BBI), sendo operador de ações por dois anos; ATIVA Investimentos como gerente da filial Brasília; e DXI onde ficou por cinco anos como Planejador Financeiro. É um Planejador Financeiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros (IBCPF), membro da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar).