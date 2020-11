Receita Federal libera consultas a lote residual de restituição de Imposto de Renda nesta segunda

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (23), os contribuintes podem consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda 2020 do mês de novembro. De acordo com a Receita Federal, as consultas pode ser realizadas a partir das 9h.

Ao todo, o lote residual irá pagar R$ 399 milhões a 198.967 contribuintes. Ainda segundo a Receita, o dinheiro das restituições será depositado no dia 30 de novembro.

Para consultar o valor, os contribuintes precisam acessar o site da Receita federal ou ligar para o número 146.

Por meio do portal e-CAC, os trabalhadores também podem checar se há inconsistências na declaração e fazer a regularização através do tópico Meu Imposto de Renda.

De acordo com a Receita, caso o contribuinte perceba que o valor não foi devidamente creditado após a liberação, ele poderá acionar a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Consultas

As consultas são liberadas para que os contribuintes recebam as seguintes informações: