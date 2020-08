Receita Federal libera consulta do 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2020

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira, às 9h, a Receita Federal libera a consulta do 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2020. Já o pagamento ocorrerá no dia 31, na conta bancária indicada pelo contribuinte.

A consulta poderá ser realizada por meio do site da Receita ou pelo aplicativo Pessoa Física, disponível para os sistemas Android e iOS.

Caso o contribuinte não receba o valor, mesmo tendo direito ao benefício, será necessário contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Devido à pandemia, o pagamento da restituição do imposto de rende foi antecipado esta ano. Anteriormente os pagamentos da restituição começavam em meados de junho, e agora o primeiro lote foi pago em 29 de maio. Também foi reduzido o número de lotes de restituição, de sete para cinco, o que agiliza o processo de liberação do valor creditado. O 5º lote será pago no dia 30 de setembro.

